Edwin Luna revela que en fiesta privada lo amenazaron por no cantar canción infantil

septiembre 18, 2020

México/RadioFórmula. Hay muchas complicadas situaciones a las que Edwin Luna se ha enfrentado a lo largo de su carrera musical; sin embargo, las más difíciles de afrontar son aquellas que llevan detrás amenazas, una de ellas le ocurrió en una fiesta privada por negarse a cantar una canción infantil.

Así lo reveló el propio fundador de la Trakalosa de Monterrey en una entrevista otorgada al canal de YouTube de José Eduardo Derbez en la que confesó la dura experiencia a la que se enfrentó a causa de la melodía ‘Ser un niño está genial’ que canta a dueto con Tatiana.

“Hace algún tiempo en alguna ciudad del país me hablaron y me dijeron que me querían contratar para una fiesta, no hago eventos privados, pero en aquel entonces estaba tentador. La fiesta se veía muy tranquila, no me molestaron ni nada, de pronto llega una persona y me dice ‘me está pidiendo la persona que te contrató que cantes Ser un niño está genial’, esa canción es un tema que grabé hace unos años con Tatiana es una canción para niños”, comenzó por narrar el cantante.

Hay muchas complicadas situaciones a las que Edwin Luna se ha enfrentado a lo largo de su carrera musical; sin embargo, las más difíciles de afrontar son aquellas que llevan detrás amenazas, una de ellas le ocurrió en una fiesta privada por negarse a cantar una canción infantil.

Así lo reveló el propio fundador de la Trakalosa de Monterrey en una entrevista otorgada al canal de YouTube de José Eduardo Derbez en la que confesó la dura experiencia a la que se enfrentó a causa de la melodía ‘Ser un niño está genial’ que canta a dueto con Tatiana.

“Hace algún tiempo en alguna ciudad del país me hablaron y me dijeron que me querían contratar para una fiesta, no hago eventos privados, pero en aquel entonces estaba tentador. La fiesta se veía muy tranquila, no me molestaron ni nada, de pronto llega una persona y me dice ‘me está pidiendo la persona que te contrató que cantes Ser un niño está genial’, esa canción es un tema que grabé hace unos años con Tatiana es una canción para niños”, comenzó por narrar el cantante.

Total, la cantamos como pude, me acordé y la cantamos. Cuando veníamos de regreso a casa me acuerdo que platicando con el director musical le decía ‘me había tocado que me amenazaran por un corrido, que me dijeran tienes que ir a fuerza a este evento o a este lugar, pero nunca me había tocado que por una canción infantil me amenazaran’, terminó por narrar.