EE.UU lanza ataques aéreos contra bases de Irán en Siria

octubre 27, 2023

Redacción Xalapa.- Las fuerzas armadas estadounidenses lanzaron ataques aéreos a primeras horas del viernes contra dos posiciones en el este de Siria vinculadas a Irán, en respuesta a los recientes ataques contra efectivos estadounidenses, informó el Pentágono.

«Hoy, bajo la dirección del presidente Biden, las fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo ataques de autodefensa contra dos instalaciones en el este de Siria utilizadas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) y grupos afiliados», indicó el secretario de Defensa, Lloyd Austin, en un comunicado.

«Estos ataques de precisión (…) son una respuesta a una serie de ataques en curso y en su mayoría infructuosos contra personal estadounidense en Irak y Siria por parte de grupos de milicias respaldados por Irán que comenzaron el 17 de octubre.

«Como resultado de estos ataques, un ciudadano contratista estadounidense murió de un incidente cardiaco mientras se refugiaba en un lugar; 21 miembros del personal estadounidense sufrieron heridas leves, pero desde entonces todos han regresado al servicio. El presidente no tiene mayor prioridad que la seguridad del personal estadounidense, y dirigió la acción de hoy para dejar en claro que Estados Unidos no tolerará tales ataques y se defenderá a sí mismo, a su personal y a sus intereses», señaló.

Asimismo, aseguró que Estados Unidos no busca ningún tipo de conflicto ni interés por involucrarse en hostilidades, sin embargo, dijo que «estos ataques respaldados por Irán contra fuerzas estadounidenses son inaceptables y deben cesar. Irán quiere ocultar su mano y negar su papel en estos ataques contra nuestras fuerzas. No los dejaremos. Si continúan los ataques de los representantes de Irán contra las fuerzas estadounidenses, no dudaremos en tomar más medidas necesarias para proteger a nuestro pueblo».

Finalizó indicando que los ataques tenían como único fin el proteger y defender al personal estadounidense en Irak y Siria, los cuales son distintos del conflicto actual entre Israel y Hamás.

De acuerdo con el Pentágono, ha habido al menos 12 ataques contra bases y personal estadounidenses en Irak y otros cuatro en Siria desde el 17 de octubre. El general de brigada de la Fuerza Aérea, Pat Ryder, dijo que al menos 21 miembros de las fuerzas armadas estadounidenses resultaron heridos en dos de esos ataques con drones contra la base aérea Al Asad, en Irak, y el cuartel Al Tanf en Siria.