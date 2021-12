Egresada propone arte como herramienta para visibilizar el feminicidio

diciembre 18, 2021

“Es un homenaje a las mujeres víctimas de feminicidio”, expuso la egresada de la UV

Xalapa. Yumali Misleyda Torres León ganó el Premio “Arte, Ciencia, Luz” al mejor trabajo recepcional 2021 de la Universidad Veracruzana (UV), nivel Licenciatura del Área Académica de Artes, con el proyecto “Memorias. Intervenciones urbanas en relación con 6 casos de feminicidio en Xalapa, del año 2017 al 2019”.

Además, es la primera mujer egresada del programa educativo de Artes Visuales, adscrito a la Facultad de Artes Plásticas (FAP) de la UV, que obtiene el galardón.

Relató que al tener que decidir cuál sería el trabajo práctico artístico para obtener su título de licenciatura, los medios de comunicación daban cuenta del aumento de feminicidios en esta ciudad; su preocupación y alarma por cómo se informaba de los sucesos la llevaron a optar por un proyecto de visibilización y defensa de la memoria de las mujeres asesinadas.

“Me interesaba hacer algo más social, no tan personal, porque creo que el arte se ha olvidado un poco de las cuestiones sociales y a veces se muestra más individualista”, compartió Yumali, de 24 años de edad y oriunda de Coatepec.

“Justo en ese momento, en el que yo estaba decidiendo mi tema para proyecto, estaban sucediendo muchos feminicidios en Xalapa, entonces me preocupaba mucho salir a la calle, veía notas rojas en los periódicos y me alarmaba la idea de cómo los difundían.

”Entonces, dije ‘a través de la imagen femenina que ya manejo haré algo que tenga que ver con este tema’, que es realmente muy doloroso, pero que no sea violento como lo muestran los periódicos, sino empático con los familiares y desde la mirada artística”, narró.

En el resumen del documento especifica: “Este proyecto visibilizó y defendió la memoria de seis casos de mujeres víctimas de feminicidio en Xalapa, ocurridos de 2017 a 2019, a partir de seis intervenciones de carácter figurativo pegadas en las calles de Xalapa y de la investigación del panorama del feminicidio, del discurso de la artista Doris Salcedo sobre la memoria y de las obras de Mónica Mayer”.

Dicho documento está dividido en tres capítulos: investigó la historia del feminicidio en México y de la ciudad de Xalapa, entre los años 1916 al 2020; profundizó en la relación que existe entre el arte y la violencia de género, lo que la llevó a estudiar la obra de autoras contemporáneas como Doris Salcedo y Mónica Mayer; y el feminicidio en Xalapa, con los casos que valoró y la selección de seis de éstos para hacerlos obras con un formato de 80 x 120 centímetros, que formarán parte del paisaje urbano en la ciudad.

Las seis obras van acompañadas de un texto descriptivo, autoría de seis diferentes personas que eligió para que reinterpretaran los casos de feminicidio. “Lo hice para saber la opinión de más personas sobre mi proyecto, no sólo la mía”, compartió.

Yumali logró el grado en agosto de 2020, en plena pandemia, y en su tesis se aprecian sólo las propuestas de montaje de las obras en las calles de Xalapa –intervenciones de carácter figurativo, las llamó–, por ello su alegría y gran entusiasmo de haber logrado el Premio “Arte, Ciencia, Luz” 2021, pues eso le permitirá hacerlo realidad.

“Una de las malas jugadas que me hizo la pandemia fue pausar el proyecto, de ahí que me ha motivado mucho ganar el premio, porque con el dinero que me darán planteo llevarlo a la calle, mostrarlo, porque eso es lo más importante: visibilizarlo en las calles.”

Para Yumali, como lo dice el nombre del premio, se trata de una luz, pues desarrollar este trabajo práctico artístico le ha causado días de tristeza, llanto y sentirse sumamente afectada emocionalmente. “Por eso no quería evocar tanto dolor en la imagen, sino que hubiese paz, pero sí, fue muy complicado”, compartió con voz conmovida.

Más aún, Yumali desea que su proyecto sea un parteaguas no sólo para los estudiantes del Área Académica de Artes, sino de cualquier otra disciplina, y busquen otras maneras de hablar sobre problemáticas sociales.

Este trabajo fue dirigido por el académico de la UV, Manuel de Jesús Velázquez Torres. La universitaria lo presentó en agosto pasado y le fue otorgado el grado de Licenciada en Artes Visuales.