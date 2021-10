El Aeropuerto de Santa Lucia, nuevo polo de desarrollo

octubre 12, 2021

A pesar de las críticas del sector privado al nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, la obra ya está impulsando el desarrollo de la zona, y hasta el momento los desarrolladores inmobiliarios consideran que es inminente la consolidación de nuevos corredores industriales y logísticos en la CDMX y su Zona Metropolitana.

Vianey Macías, analista de la división de Investigación de mercados de Newmark, cuyo presidente en México y director regional para América Latina es Giovanni D´Agostino, subraya que la obra del nuevo aeropuerto, que se tiene programada culminar a finales de marzo de 2022, ha puesto en la mira no sólo la zona deSanta Lucía, sino que ha provocado que los desarrolladores comiencen la planeación de nuevos parques industriales en la zona de Nextlalpan y municipios aledaños, tal es el caso de T-MEC Industrial Park, además de otros seis en construcción y otros más en proyecto en la ZMCDMX.

El reporte de la actividad industrial en la Ciudad de México señala que durante el tercer trimestre del presente año se incorporaron casi 60 mil m² de naves industriales al inventario total clase A que presenta 12.8 millones de metros cuadrados, siendo Toluca el corredor que incorporó poco más del 50% a dicha superficie en la zona de Lerma y Toluca 2000; además de que se ha registrado un repunte en actividades de almacenamiento, logística y distribución, principalmente en el corredor CTT –Cuautitlán, Tultitlán, Tepotzotlán– que continúa como líder del sector industrial concentrando más del 50% de las operaciones y donde se dio casi el 90% de la absorción neta total del mercado.

“La potencial reactivación económica ha dado dinamismo particularmente a sectores tales como el comercio electrónico, logística, distribución, proveeduría de bienes, servicios e infraestructura para atender la demanda de una población de más de 20 millones de habitantes en la Ciudad de México y su Zona Metropolitana, con expectativas optimistas de continuar con una potencial recuperación en el 2022; todo ello impulsado por la eventual reapertura de todas las actividades económicas, el avance en el plan de vacunación contra el COVID, así como un posible aumento en el índice de confianza de los consumidores y la generación del empleo por parte del Gobierno”, señaló finalmente Jorge Fabris, director de la división Industrial de Newmark.

Todo listo para que el BBVA lleve a cabo su “Open Innovation.”

El evento busca apoyar la transformación digital de emprendedores y desarrolladores reuniendo talento para crear soluciones innovadoras a los retos lanzados por BBVA y los patrocinadores, en una divertida y muy intensa competencia virtual de programación.

En esta edición del Hackathon BBVA 2021, organizado por BBVA México, se contará con la colaboración de algunos países en donde BBVA Open Innovation tiene presencia como Perú, España y Colombia, buscando apoyar la transformación digital de los servicios financieros a través de retos planteados por unidades de negocio, así como al ecosistema de emprendedores y desarrolladores a nivel mundial.

Este evento se ha posicionado como uno de los más relevantes en el país y que en la edición pasada se registraron más de 3,500 aspirantes de los cuales participaron 792 (18% más que en 2019), 438 fueron de México, 209 de Perú, 82 de Colombia y 63 de España. “Tuvimos una gran participación y nos dio mucho gusto que la presencia de las mujeres fuera del 47%”.

Banco Santander puso en marcha cuatro nuevos programas de apoyo social.

Los beneficiarios son estudiantes, profesionales, emprendimientos y PYMES, con lo que Santander Universidades celebrar el 25 aniversario de trabajar en áreas como la educación, el empleo y el emprendimiento en todos los países en los que opera el Grupo.

Con este motivo, el banco ha estrenado cuatro nuevas iniciativas: 1,600 Becas Santander | Digital Business – The University of Chicago, un programa diseñado para desarrollar nuevas competencias en modelos de gestión digital; 400 Becas Santander Tech | Emerging Technologies Program by MIT Professional Education, en el que los participantes podrán profundizar en el manejo de las tecnologías innovadoras emergentes más demandadas en las empresas; 1,000 Becas Santander Languages | English to Boost your Career – University of Pennsylvania para reforzar el dominio de la lengua inglesa en entornos profesionales, y el reto global de emprendimiento Santander X Global Challenge | Finance for All, para identificar las startups y scaleups más innovadoras y con mayor potencial de crecimiento en el ámbito de la inclusión financiera.

Grupo Viva Aerobus designa nuevos consejeros independientes.

La aerolínea anunció la designación de Laura Cruz Urquiza, Yvonne Ochoa Rosellini y Howard Millar como nuevos consejeros independientes en su Consejo de Administración, efectivo a partir del 11 de octubre de 2021. “Nos entusiasma -afirmó Roberto Alcántara, Presidente del Consejo Administrativo de Grupo Viva Aerobus- sumar a nuestro Consejo de Administración el talento y liderazgo de Laura, Yvonne y Howard, a quienes le damos una cordial bienvenida. Su visión y experiencia en gobernanza, finanzas y desarrollo de negocios contribuirán en nuestra estrategia y en el crecimiento de la compañía”.

Laura Cruz, Directora General de Mastercard México, cuenta con una destacada carrera profesional en el sector financiero y un profundo entendimiento de los mercados globales, tecnología, análisis de datos, servicio al cliente y estrategia comercial. Ha ocupado posiciones de alto nivel en instituciones financieras y bancarias; así como en la consultoría global McKinsey & Company.

Yvonne Ochoa, experta en gobierno corporativo y finanzas, es la fundadora de Convixión, una consultora para accionistas; así como co-fundadora y Directora General de la empresa de alimentos Keat. Ochoa se desempeñó como Directora de Finanzas en Grupo Coppel y ocupó múltiples posiciones directivas en el área de finanzas de BBVA Bancomer.

Finalmente, Howard Millar, Director General del arrendador global de aeronaves Sirius Aviation Capital, tiene más de 30 años de experiencia en la industria de aviación, siendo pionero del modelo de ultra bajo costo en Europa, habiéndose desempeñado como Director Financiero (CFO) y Director General Adjunto de Ryanair Holdings plc (listada en Nasdaq), empresa en donde actualmente es miembro del Consejo de Administración.

