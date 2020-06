El aplanamiento de la curva, no se dará por arte de magia, reitera Gattel a medios

junio 13, 2020

Carlos Guzman Martín/CDMX. Aunque ya hoy se registró el menor número de nuevos infectados por Coronavirus en el país, este sábado el subsecretario de Salud, Hugo López Gattel Ramírez pidió guardar calma y no idealizar como al menos un par de diarios locales lo intentan realizar esto no es así, no es por “arte de magia”.

Así lo expresó el especialista, quien expresó que si es necesario algunas de los periodistas y editores de estos medios de comunicación así lo aceptan, se buscará apoyarles con algún taller para que tengan mayor información sobre cómo se comportan las pandemias de este calibre.

También indicó que en algún punto del mes de octubre terminará esta primera ola.

Finalmente, reiteró que seis en las próximas semanas cuando la curva de nuevos casos detendrá su ascenso como ya sucede en la Ciudad de México, la cual ya tiene una dinámica más lenta de contagios.