«El Cabezón» Luna seguirá con Venados de Misantla FC

agosto 23, 2021

Arquímedes González/Misantla. Estando en un breve receso, los jugadores y cuerpo técnico deVenados de Misantla FC, el dueño del equipo misanteco aseguro que el proyecto continuará y que el director técnico estará al frente por 5 años más, tras una serie de rumores que se dieron al manifestarse que la escuadra misanteca ya no continuaría.

Este fin de semana, Pascual Luna López dueño del equipo misanteco Venados FC, mediante Facebook Live informó y dio detalles del futuro que será de esta importante escuadra deportiva, asegurando que la meta a seguir es que el equipo se conforme de deportistas misantecos, dando así el punto esencial del proyecto por el que fuera creado.

“El proyecto de Venados de Misantla, siempre ha sido ese el plan, los chavos, la juventud, porque cuando empezó este proyecto decían; no porque de 24 y 25, no, la verdad le vamos a dar chance a la juventud, si me entienden, de 15, de 17, de 18 años porque ellos tienen más futuro a llegar, ahora sí a las ligas mayores, trataremos que se queden todos los jugadores, pero refuerzos de fuera no va a ver, ya no va a ver”.

En diálogos que estaba interactuando afirmó que siguen en la liga UPSL, fue un espacio donde se le pregunta como se le haría para integrarse a la escuadra, “la verdad el proyecto que tenemos es que los chavos que pertenecen a la escuela de Venados, son los que puedan acceder al equipo de primera, pero claro también se le puede abrir la puerta a chavos que no están en la escuela, que se vayan a probar y con todo gusto, si tiene el talento, las puertas están abiertas para todos los chavos, repito ya no va a ver más foráneos, entonces si son de Misantla y sus alrededores bienvenidos”.

Ahí presentó a la directiva conformada por Miguel Huerta como presidente; Miguel Antonio Luna como vicepresidente; Carlos Toriz como asesor; Fredy Chacón como tesorero; Sergio Aimé de comunicación y márquetin; Humberto Meza en logística y narrador; por mencionar y los cuales continuarán al frente de este, “Venados tiene la mejor afición de la UPSL, garantizado, es la mejor afición de Misantla Veracruz”.

Agregó que se cuenta con un cuerpo técnico serio y respetable, destacando la batuta que lleva el director técnico Juan Antonio Luna, quien dijo estará por 5 años con el equipo, “el profe estará por 5 años más, a lo que platique con el profe, quiere retirarse con Venados de Misantla, entonces va por muchos años, esto no solo es de una temporada y nos vamos, no señores esto va por mucho tiempo”, aseguró.

Dijo que de las fuerzas básicas se jalaron a 5 deportistas para ser titulares, “de ahí de la escuela vamos a sacar fuerzas básicas, vamos a sacar sub 17, sub 15 y sub 13; y vamos a tener un equipo de mujeres, se hizo una asociación en Xalapa, entonces van a jugar en Xalapa unas temporadas”, dijo.