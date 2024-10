El campo, prioridad en mi gobierno garantiza Rocio Nahle

octubre 13, 2024

Desde la tierra del próximo Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) y presidente municipal, Rodrigo Calderón Salas.

A la infraestructura carretera estatal también le inyectará presupuesto sumado a la inversión que realizará la Federación.

Martínez de la Torre, Ver., domingo 13 de octubre de 2024.- Durante la ‘Gira del Agradecimiento’ por esta región, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, anunció que el campo será prioridad en su administración por lo que la dependencia a la que asignará más recursos será la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), en el primer año de su sexenio.

Destacó que el campo necesita ser capitalizado para que nuestros jóvenes, en lugar de migrar, lo vean como una fuente de trabajo productiva.

“Nosotros tenemos un pueblo muy trabajador y a la secretaria que más aumentó de presupuesto hemos asignado para el siguiente ejercicio, es precisamente para agricultura y ganadería, tengo que apoyar al campo y es año con año para ir trabajando”, aseguró.

En materia de infraestructura, recordó que tiene un compromiso con los martinenses en la gestión y construcción del puente Martínez III y en lo que respecta al tramo carretera estatal, de norte a sur, recibirá una fuerte inversión por parte de su gobierno, reiteró.

En este rubro, existe el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de aplicar recursos en los tramos carreteros federales asentados en la entidad.

De hecho, subrayó, el programa carretero federal a nivel nacional comenzará en el mes de noviembre.

“Son seis años muy fuertes en que tenemos que trabajar, muy fuertes, me he centrado mucho ahorita en ver el tema de infraestructura carretera en todo el estado ya la presidenta anunció que ahora en noviembre inician todas las carreteras federales del país lo que será un mantenimiento porque están un poco desgastadas y en las carreteras estatales, pues ahí yo me voy a meter y aquí en Martínez yo tengo una promesa de hacer un puente, pero ese puente lo vamos a hacer con recursos estatales, entonces vamos caminando”, aseguró.