mayo 26, 2022

Finalmente la noche del 24 de mayo en Xalapa, los familiares de Viridiana Moreno, que habría desaparecido desde el pasado 18 de mayo; acudieron a la dirección de Servicios Periciales, a una diligencia de reconocimiento de restos humanos, que se presumen, serían los de Viridiana.

Los familiares salieron hechos pedazos, sin embargo no aceptaron la entrega de los restos humanos, puesto que más que una serie de irregularidades en el caso, el caso ha sido de principio a fin, una completa irregularidad, desde la declaración confusa del gobernador García Jiménez en Úrsulo Galván, aquella en la que habló de un resguardo; hasta la conclusión misma, de los peritos de la Fiscalía General del Estado, en la que señalan que los resultados de las pruebas de ADN, no serían concluyentes, ya que solo concuerdan en un 50 por ciento, con el de Viridiana.

En Veracruz las desapariciones forzadas, los feminicidios y demás crímenes, han sido manejados por la Fiscalía General del Estado, de modo burdo e irregular, en más de una ocasión, el pasado tortuoso del paso de Luis Ángel Bravo Contreras, por la FGE, con aquella colaboradora que apodaron La Chacala, nos dejó a todos los veracruzanos muy lastimados, hubo un mundo de desapariciones de jóvenes, veracruzanos e incluso familias completas, una cosa ruin e inhumana; ya hablar del paso reciente de Jorge Winckler Ortíz, en el que la institución fue tomada como un instrumento de venganza personal, mas que una institución de procuración de justicia; resulta innecesario y estoy segura que ustedes queridos lectores, lo recordarán muy bien.

Sin embargo, hoy pareciera que en Veracruz, no estamos mejor, no sé si es solo mi percepción, pero me parece que a los únicos que llena de orgullo, la gestión de la Fiscalía General del Estado, es a un grupo muy cercano a la fiscal Hernández Giadáns, quizá me equivoco, quizá todo el estado está satisfecho con la gestión de la funcionaria.

Veracruz votó por un cambio integral, no solo en un área, sino en todas las áreas gubernamentales y si la dirección de Servicios Periciales, dependiente de la Fiscalía General del Estado, mostró a la familia, como lo publica el portal e-consulta, extremidades de un cuerpo cercenado, exhibidos en catálogos e incompletos, me parece que ese no es justamente el cambio, por el que 1 millón 700 mil veracruzanos votaron. El peregrinar de la familia de Viridiana Moreno, ha sido tortuoso, no más que el de cientos y cientos de familias, que en los últimos años, han pasado en México por la misma situación; ayer los padres de Viridiana Moreno en rueda de prensa, dijeron desconocer los restos hallados en bolsas plásticas, como el cuerpo de su hija e incluso dudaron de la transparencia, en el proceder de Fiscalía General del Estado, ya que temen que como en muchas otros casos, los restos presentados, le pertenezcan a otra persona.

Las marchas de la tarde de ayer exigieron transparencia en las investigaciones del caso y su clamor es legítimo, acaso la comparecencia de la Fiscal General del Estado sería un acto de madurez y civilidad por parte del Gobierno Estatal, finalmente si no existen irregularidades como algunas personas lo piensa, ¿Cual es el temor? Si el estado como lo aseguró ayer desde el norte del estado el gobernador García Jiménez ha reducido los índices de criminalidad, la señora Hernández Giadáns seguro que tiene tiempo de aclararle a unos cuantos veracruzanos, que ¡Si señores! Dudamos y tenemos miedo.

Cosas de la vida y menudencias

Iván Martínez Olvera, el titular de la SECTUR, trae próximamente el “Trail Xico Mágico” un evento con el que se busca relanzar el Pueblo Mágico, además de reactivar la economía de la zona.

Con la novedad, de que don Evaristo Ovando, el titular de la SEDARPA, integrará al estado de Veracruz, al Censo Agropecuario 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con la integración de un Comité estatal, que apoyará en la organización y actualización de datos estadísticos, de las más de 800 unidades de producción agrícola, ganadera y forestal de la entidad.

En este comité, participarán diversas dependencias como Desarrollo Económico, Finanzas, Gobierno, Seguridad Pública, Salud, Educación, Trabajo, Desarrollo Social, Medio Ambiente, Comunicación Social y la Universidad Veracruzana, ellos tendrán la función de de apoyar en la difusión del operativo y gestionar los espacios, para la capacitación y las oficinas.

