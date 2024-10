‘El Chapo’ Guzmán solicita nuevo juicio en EU; alega “extradición ilegal”

octubre 21, 2024

Joaquín El Chapo Guzmán, ex líder del Cártel de Sinaloa y condenado a una pena de por vida en prisión tras haber sido encontrado culpable de varios cargos en Nueva York, solicitó al juez federal Brian Cogan que analice la posibilidad de ordenar un nuevo juicio en su contra.

En una moción, escrita a mano, enviada por correo de la corte del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, El Chapo Guzmán aseguró que hubo violaciones en su procedimiento de extradición que no se tomaron en cuenta y que no tuvo una defensa legal adecuada durante su procedimiento.

De acuerdo con lo asentado en el escrito, Guzmán Loera expuso como razón número 1 para solicitar un nuevo juicio que él debió ser extraditado y procesado en una corte de Texas o California que era lo que, según él, corresponde a la regla de especialidad del tratado a partir de la orden de arresto ejecutada en su contra.

Sumado a lo anterior, El Chapo Guzmán acusó que quien fuera su abogado, Eduardo Balarezo, no lo representó de una forma adecuada en el proceso iniciado en su conta: “Él no hizo el contra interrogatorio de manera adecuada a los testigos y como resultado fui condenado. Además, no dio la lucha suficiente para que cierta evidencia fuera excluida del proceso”.

En su escrito, Guzmán López reconoce que estos son argumentos que ya ha expuesto anteriormente en apelaciones que resultaron fallidas y que no cuenta con evidencia nueva; sin embargo, le pide al juez Brian Cogan, responsable de su proceso, considerar su petición.

⇒ Aunque la carta de su moción está fechada el 25 de septiembre, fue apenas el 15 de octubre cuando se completó el trámite que involucró a una Corte de Apelaciones para que fuera entregada.

Esta petición de un nuevo juicio solicitada por El Chapo Guzmán se da en el contexto en que dos de sus hijos, Ovidio y Joaquín, se encuentran negociando un acuerdo de culpabilidad con autoridades de los Estados Unidos para lograr una pena reducida como confirmó su abogado defensor.