El concierto Fandango at the Wall se presentará en el Teatro del Estado

agosto 23, 2024

La Secretaría de Cultura de Veracruz, en coordinación con el H. Ayuntamiento de la ciudad de Córdoba de Veracruz, invita al concierto Fandango at the Wall este viernes 30 de agosto a las 19:00 horas en la sala Emilio Carballido del Teatro del Estado General Ignacio de la Llave. La entrada será gratuita, con boleto de control.

La ciudad de Xalapa se convertirá en la sede del 9° Festival Internacional de Jazz de Córdoba con la presentación de un concierto histórico que destaca lo mejor del Jazz latino. Tres de los nombres más importantes de la escena musical, Arturo O’Farrill, Conga Patria son jarocho collective y la Tonatiuh Vázquez Jazz Orchestra, se unirán en una noche única para presentar en vivo el aclamado álbum Fandango at the Wall in New York, ganador del Grammy al Mejor Álbum de Jazz Latino 2023.

Arturo O’Farrill, maestro del piano y composición, ha dejado una huella indeleble en el género del Jazz latino a través de una discografía que cuenta con más de una decena de álbumes. Director de la Afro Latin Jazz Orchestra, su carrera comprende colaboraciones con leyendas como Dizzy Gillespie y Wynton Marsalis. O’Farrill ha sido reconocido con múltiples premios de la Recording Academy. Además, fundó la Afro Latin Jazz Alliance en 2007, una organización sin fines de lucro dedicada a preservar y promover la música afrolatina.

Conga Patria son jarocho collective, fundado en 2018 a partir del Festival Fandango Fronterizo, nos transportará a las raíces del son jarocho gracias a su música tradicional y original. Este colectivo, también galardonado con el premio Grammy 2023, está integrado por la y los maestros músicos Patricio Hidalgo (jarana, voz y compositor), Ramón Gutiérrez (requinto, voz y compositor), Tacho Utrera (leona y voz), Wendy Cao Romero (jarana, voz y zapateado), Jorge Francisco Castillo (jarana y voz) y Fernando Guadarrama (jarana, voz y compositor). La agrupación ha cautivado múltiples audiencias alrededor de los Estados Unidos gracias a sus conciertos llenos de energía y virtuosismo.

Tonatiuh Vázquez Vilchis y su big band complementarán la velada con su sonido fresco y contemporáneo. Vázquez Vilchis es un talentoso arreglista y compositor mexicano, egresado del Conservatorio de Música de Puerto Rico con maestría en Composición y Arreglo de Jazz por la William Paterson University of New Jersey. Ha recibido múltiples reconocimientos por su trabajo musical. Fue becario del FONCA y del Programa de Fomento a Proyectos Conversiones Culturales. Además, es miembro de la Sociedad de Autores y Compositores de México, la International Society of Jazz Arrangers and Composers, y la Recording Academy (GRAMMY’s).

Fandango at the Wall in New York (2022) es un álbum que fusiona elementos del Jazz, el Rock y la Música tradicional mexicana, creando un sonido único y cautivador. Con su victoria en los Grammy, este álbum se ha convertido en un referente del Jazz latino a nivel mundial en el que colaboraron el maestro Arturo O’Farrill y la Afro Latin Jazz Orchestra en conjunto con el Conga Patria son jarocho collective.

La SECVER reitera la invitación a este concierto lleno de ritmo, pasión y virtuosismo latino el viernes 30 de agosto a las 19:00 horas en la sala Emilio Carballido del Teatro del Estado General Ignacio de la Llave. La presentación será gratuita. Los boletos de control estarán disponibles en la taquilla del recinto y en Cauz Foro cultural. Consulta los detalles en las redes del Teatro del Estado @TeatroDelEstado. La cartelera completa de la Secretaría de Cultura de Veracruz está disponible en el sitio web oficial www.culturaveracruz.gob.mx y la página de Facebook @SECVERoficial.