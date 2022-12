El cortometraje «All Too Well» de Taylor Swift no está en preselección para los Oscar

diciembre 22, 2022



Redacción Xalapa.- La cantautora Taylor Swift no hará su próximo debut de directora como cineasta nominada al Oscar, pues su cortometraje All Too Well: The Short Film, protagonizado por Sadie Sink y Dylan O’Brien, no logró pasar a la lista final para seleccionar nominados oficiales de los Oscar 2023 en la categoría “Mejor Cortometraje de Acción en Vivo”.

La película de 15 minutos, vista más de 80 millones de veces en YouTube, representa un paso en una nueva dirección para la artista ganadora del Grammy que ha dominado la cultura pop desde finales de la década de 2000.

Todavía en competencia está la emotiva canción Carolina del drama de Sony Pictures Where the Crawdads Sing. Dirigida por Olivia Newman y protagonizada por Daisy Edgar-Jones, la película cuenta la historia de una mujer que se crio en los pantanos del Deep South y se convirtió en sospechosa del asesinato de un hombre con el que alguna vez estuvo involucrada.

La canción ha sido nominada para Critics Choice, Golden Globes y Hollywood Music in Media Awards esta temporada. Swift también ha sido nominada a múltiples premios Grammy, incluyendo canción del año (All Too Well), canción country (I Bet You Think About Me (From the Vault), mejor video musical (All Too Well: The Cortometraje) y canción escrita para medios visuales (Carolina de Crawdads).

Swift ha hablado sobre su proceso como directora en el Festival Internacional de Cine de Toronto y el Festival de Cine de Tribeca, donde proyectó la película musical de su álbum. Pronto hará su debut como directora de largometrajes con Searchlight Pictures. La cantante, compositora y directora ha escrito un guion original, que será producido por el estudio ganador del Oscar detrás de Nomadland y The Shape of Water.