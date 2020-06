El Covid-19 da muestra de la importancia que tiene la Reforma Laboral

junio 19, 2020

CDMX/AlMomento.Mx. La situación que enfrentan los trabajadores frente al Covid-19 da muestra de la importancia de la Reforma Laboral, promulgada el 1 de mayo de 2019, pues la debilidad en las relaciones laborales y los despidos que se dan en este contexto es porque no hay una defensa de lo colectivo, refirió Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Durante la conferencia virtual “Las relaciones laborales durante y después del Covid-19”, organizada por El Colegio Nacional, Alcalde Luján destacó que, la organización fortalece la posibilidad de negociar y de defenderse en todos los sentidos, sobre todo en situaciones como las que estamos viviendo.

“Hoy la importancia que tiene la reforma frente al Covid-19 es clara. Se ha debilitado el mercado laboral, se han debilitado las relaciones laborales y por eso suceden situaciones de hecho y no de derecho, y hay incumplimientos y violaciones a la Ley”.

La encargada de la política laboral del país recalcó que no solo es importante que existan instituciones que defiendan al trabajador; sino también que exista un cambio de cultura laboral.

Reconoció que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene rezagados medio millón de expedientes, en los que hay juicios con más de 10 años, por lo que el Nuevo Modelo Laboral le apuesta a la conciliación como un medio de desahogo.

“A veces pareciera que es de cambiar a las juntas a los tribunales. No, el modelo del propio procedimiento es distinto, que realmente pueda funcionar la conciliación porque si no se vuelven a saturar los tribunales. La apuesta de la conciliación como un medio de desahogo, de poco desgaste y no tener que llegar frente a un juez”.

Alcalde Luján recordó que, esto forma parte de los compromisos asumidos por México con el Tratado Comercial entre Estados Unidos, Canadá y México (T-MEC), que entra en vigor el próximo 1 de julio.

Es por ello, dijo, que la mejor estrategia para evitar la solicitud de un panel de respuesta rápida, por parte de alguno de los socios comerciales en contra de una empresa, es cumplir con la normatividad de la Reforma Laboral.

La secretaria del Trabajo refirió que las cinco políticas laborales prioritarias del Gobierno de México que son: Implementación de la Reforma Laboral, recuperación de salario mínimo, garantizar el cumplimiento de la normatividad laboral, Jóvenes Construyendo el Futuro y la intermediación laboral y atención a grupos prioritarios siguen vigentes ante la pandemia.

La conferencia, en la que también participó el Magistrado del 16 Tribunal de lo Colegiado en materia del Trabajo del Primer Circuito, Héctor Mercado López, fue coordinada por José Ramón Cossio, integrante de El Colegio Nacional.