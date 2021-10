El dueño del changarro

octubre 14, 2021

Está buena la pregunta, dijo el Duce Andrés Manuel, apenas el martes pasado. Pero estuvo mejor la respuesta, hablando de pasiones políticas, aunque sea gerundio, y la aplicación de la voluntad presidencial en la máxima de “aquí solo mis chicharrones truenan”.

Mire usted.

El pasado fin de semana, Ricardo Monreal andaba en Chetumal, Quintana Roo, en cumplimiento de una de sus tareas como coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, cuando se pronunció contra el método de la encuesta, privilegiado por la actual dirigencia nacional de Morena y recomendado por Su Alteza Serenísima Andrés Manuel Primero, para nominar candidatos a cargos de elección popular y, en específico en la sucesión presidencial, propuso la vía de elecciones primarias.

Y, bueno, pues ahí tiene usted que se enoja el licenciado presidente.

Y tempranito, el martes 12, como sin querer queriendo el ciudadano Felipe Fierro, quien se dijo representante de Atiempo.com.mx y PuenteLibre.mx, en la mañanera preguntó a Su Alteza Serenísima: ¿se puede afirmar que Claudia es su preferida para sucederlo?

Nada nuevo bajo el Sol cuando todo el mundo sabe que la preferida del profesor está en ese nivel: preferida y con el respaldo absoluto de las fuerzas vivas concentradas en Palacio Nacional. Bueno, bueno.

“Está buena la pregunta”, respondió Andrés Manuel. Y entró en materia para responder no al joven Fierro, no. Respondió a Ricardo Monreal y, aunque no lo aludió específicamente, en su declaración volvió a asumirse como el mejor publirrelacionista del senador presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y abierto cuanto más firme aspirante a la nominación de Morena a la Presidencia de la República en 2024. Lea usted.

“Miren –aclaró Su Alteza Serenísima como dueño del changarro–, no en este caso, sino de tiempo atrás, yo siempre ha respetado la voluntad de la gente (no se ría, porfis), los deseos de la gente, no he actuado de manera antidemocrática en toda mi vida pública. Y me tocó fundar como otros, mujeres y hombres, Morena, y hubo dos cosas que nos ayudaron mucho a resolver conflictos:

“Una, que se pueden hacer encuestas para elegir a los candidatos, eso está en los estatutos de Morena. Se propuso esto porque se tenía que cuidar las elecciones de candidatos para que no metieran la mano quienes estaban en contra del movimiento de transformación”.

Y es que, el domingo último en conferencia de prensa, ofrecida previo al acto en el que la senadora Marybel Villegas Canché rindió su tercer informe de actividad, Ricardo Monreal además de destapar a Marybel como candidata al gobierno de Quintana Roo, sostuvo que, en Morena “no nos dividiremos, nos esforzarnos en construir un partido con vida orgánica, con estructura, con debate interno y con capacidad de diseñar procesos internos”.

Y puntualizó que, para mantener la unidad al interior de Morena es necesario transparentar los procesos de selección de candidatas y candidatos a puestos de elección popular, al que llamó “Talón de Aquiles” del partido y, en ese tenor, sostuvo que más que las encuestas, el mejor mecanismo es realizar elecciones primarias.

¡Sopas!

¡Ah!, pero institucional, Monreal sustanció: «no aconsejo separación, divorcio o aislamiento; aconsejo la unidad de todos» y le dio su espacio al Duce López Obrador con la referencia de que éste “tiene mucha presencia en Morena, lo cual fortalece al movimiento”. Pero…

¿Qué respondió Andrés Manuel a la pregunta de Fierro?

“Entonces me pides mi opinión, te digo: no tengo ningún preferido, a ninguna preferida, hablando en términos de pluralidad y de género.

“¿Quién lo va a decidir en su momento?

—Pero ¿quién lo va a garantizar, señor presidente?—atajó Fierro

—El ciudadano. No, la gente está muy despierta. Se hace una encuesta, dos, tres y se ve quién es quién, y se resuelve el problema, eso es el método que yo considero más conveniente.

No se ría, esa es la decisión del dueño del changarro porque sólo sus chicharrones truenan y, además, en tratándose de quien ha convertido en innombrable en sus discursos y mensajes, con quien evitó la foto en la imposición de la medalla Belisario Domínguez e incluso llegó al extremo de que ya no lo invita a desayunar tamales de chipilín en Palacio Nacional.

Por eso, ¿primarias como propone Ricardo? ¿Qué responde el licenciado presidente?

–De modo que el que se hagan las encuestas es lo mejor; tan es así, que en el 2012, en el 11, estaba Marcelo Ebrard de jefe de Gobierno y yo estaba de dirigente y nos fuimos a encuesta, y tengo que reconocer…

—Que declinó Marcelo—secundó el licenciado Fierro.

—Sí –respondió Andrés Manuel Primero –, porque yo gané la encuesta, con poco margen, pero la gané, y él aceptó el resultado, cosa que no es fácil, sobre todo en ambiciosos vulgares, que ‘soy yo o hay conflicto, o me voy de candidato’.

¡Recórcholis! ¿Marcelo es un ambicioso vulgar? ¿Se refirió a Monreal? Lo dicho: el hígado del licenciado presidente no es bodega.

Aunque Monreal no levantó el guante que llamaba a duelo al amanecer en Chapultepec.

“Frente a eso –citó el senador–, respeto sus expresiones. No sólo soy aliado del Presidente, sino simpatizante de la causa que desde hace 23 años perseguimos. Nosotros vamos a continuar, creo que la vida democrática del partido y de los partidos, deben de seguir adelante.

—Senador, pero con encuesta o sin encuesta, ¿va a ir usted?

—No, vamos a ver más adelante; falta tiempo, pero yo voy a insistir en profundizar la vida democrática de las instituciones políticas. Creo que a nadie ofendo, si intento continuar insistiendo en la profundización de la vida democrática de Morena y de los partidos políticos, para el beneficio del país.

–¿Va a insistir en este método, entonces, de (primarias)…?

–Creo que hay que buscar métodos que mejor satisfagan y que mejor puedan dejar a los simpatizantes y militantes satisfechos—avistó Monreal.

¡Ah!, el publirrelacionista de Palacio Nacional. Síguele, síguele. ¿Encuestas cuchareadas? ¿Cuál es el miedo a la elección primaria que decida al candidato de Morena a la Presidencia? La consentida del profesor, más allá de Cuajimalpa no saca un perro de la milpa, dicen. Digo.

