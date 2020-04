El encono, la paranoia y el manotazo. ¿Qué sigue en la 4T?

abril 16, 2020

Por donde se le vea, el encono ya ha sido instalado. Los de la Cuarta Decepción invocan la agudización de las contradicciones en una fantasiosa “lucha de clases”, producto de mentes infantiles, con pésima formación profesional, con muchos fantasmas ideológicos y demasiadas lecturas calenturientas al botepronto.

Decía el maestro Benito Pérez Galdós que la suprema aspiración era escribir como se habla, o al menos, hablar como se escribe. O hablar de lo que se ha escrito. Sin embargo, hemos sido testigos presenciales de que no se puede hablar de lo que no se ha escrito, y hemos comprobado que nadie sabe hablar cuando no sabe leer.

La ecuación mexicana es más simple. Nada de retintines ni zarandajas de lucha de clases, cuando lo que estamos sufriendo aquí en el rancho grande es la absurda imposición de un modelito de crecimiento que privilegia a los demasiado poderosos, y discrimina a los más débiles, arrincona a los proverbialmente abandonados.

No es posible, lo comentan en todo el mundo conocido, que este régimen se repantigue en brazos de los multimillonarios reconocidos en las alturas por la lista de Forbes, los 15 que han sido beneficiados con las concesiones y las gracias del Estado, mientras a todos los emprendedores los deturpa como conservadores, fifís y aprovechados del sistema.

Si existiera la lucha de clases, los cuatroteros no estarían aquí

El encono instalado no es porque las condiciones objetivas de la sociedad convoquen a una lucha de clases. No. Es sólo producto de las alucinaciones y paranoias de un Caudillo que trata de imponer una visión mal informada y sesgada sobre la propia sociedad.

Los aprovechados, los 15 de la lista de Forbes, son ahora los próceres, los patriotas esforzados que meten el hombro para apoyar a un régimen decadente y opresivo, mientras que cuatro millones y medio de empresas medianas y pequeñas, generadoras de todo el empleo, sufren las de Caín para poder pagar los sueldos de los encerrados en su domicilio por una pandemia avasalladora, y un pánico acrecentado al absurdo.

Eso y sólo eso es lo que está sobre el tapete de las discusiones. El caprichato triunfando por encima del necesario empleo, la dominación esquizoide, frente al hambre y la desesperación de los sin patria.‎ Váyanse con su lucha de clases a otra parte. Si en verdad existiera, ustedes ya no estarían aquí.

Ofensas diarias contra los que se esfuerzan por crear empleos

El encono está instalado, porque los inermes mexicanos son las víctimas propiciatorias de una manera insulsa de ejercer el poder conferido, de la decepción causada en el manejo de la economía por un grupito de tres al cuarto, que nunca mereció el voto, porque el programa aplicado no tiene nada que ver…

… con los votos obtenidos, si acaso los obtuvieron de buena manera y no por los chantajes y sobornos del sistema que se fue necesitado de impunidad y encubrimiento hasta los últimos días. ‎Porque las ofensas cotidianas contra los que se esfuerzan por generar y conservar el empleo no entran en las preferencias de quienes mandan, de una manera obtusa y desquiciada.

‎Quince capitostes privilegiados, contra cuatro millones y medio de empresas de mexicanos de bien, que a estas alturas no tienen ya cómo solventar este acertijo de un Guasón de medio pelo, atrabiliario e ignorante.

Un país con 130 millones de habitantes, en manos de piraos

Quince capitostes en la cúpula, más algunos lambiscones que ofician como gobernadores y un ejército de chairos obnubilados por promesas de libros y lecturas inexistentes, por fanatismos de agitadores mal informados, por decisiones que provocan…

… que diariamente todos se jalen los pelos viendo un proceso inaudito de destrucción de país ‎, a golpe de mentiras, malas mañas, chistoretes y amenazas al sistema productivo. Cualquier estudioso del materialismo histórico se retorcería en su tumba al saber que la lucha de clases se usa como concepto de este ridículo gobiernito.

Lo asombroso es que, cuando se juntan el encono y la paranoia, en México es como si se juntaran el hambre con las ganas de comer. Añadir la paranoia del que decide en estos momentos es hacer insoluble la ecuación. No se puede aceptar que un país de más de ciento treinta millones de habitantes esté en manos de piraos.

Echa dinero bueno a las obras faraónicas en pos de la inmortalidad

‎Las pirámides egipcias sobre el desierto absoluto, las que se construyeron con los afanes faraónicos de inmortalidad y recuerdo, pueden ser –sin la bella arquitectura– la fotografía que nos espera en el futuro próximo de continuar echándole todo el dinero bueno a los caprichos de inmortalidad del Tren Maya, la Refinería Dos Bocas, la central avionera de Santa Lucía, el derroche de los programitas asistenciales, sin reglas de operación y opacidad, fracasados de antemano.

La mala noticia es que nada de eso podrá subsistir mucho más allá de sus fantasías, cuando el mundo atestigua que no hay fondos porque la recaudación fiscal ya felpó, dejando en su lugar a una orquesta de ejecutantes a la que sólo le queda seguir tocando mientras el barco se hunde en el fondo de los mares.

El delirio de grandeza también forma parte de su paranoia

‎Lo que queda es la paranoia. Esa infame invitada al cerebro desquiciado de los soberbios y de los resentidos sociales. Esa argamasa que se bate cotidianamente ‎frente a todos y que identifica a quienes la sufren con la baja autoestima, la frialdad emocional para engañar, la incapacidad para la crítica, la hostilidad con el entorno, el autoritarismo, los episodios depresivos, el resentimiento, el egocentrismo y la desconfianza.

El delirio de grandeza también forma parte de la paranoia. El sujeto empoderado cree haber sido elegido para desarrollar una misión muy importante o hasta para salvar al mundo de algún peligro indefinido, inexistente. Responden con hostilidad, desapego, incapacidad para poder trabajar junto a los demás, el pensamiento continuo de que son adecuados y deturpados.

“La tragedia mexicana se avecina”: editorial del Financial Times

La OPEP ya ajustó sus precios. Falta mucho más en el empeño de cerrar los pozos para estabilizar el mercado. Pero, por lo pronto, la actitud del gobiernito de aquí ya logró el objetivo de que los grandes productores estén sometiendo más a la baja nuestros precios de crudo en Asia. ¡Tan fácil que era dejar en su casa a la comandanta Nahle! Impedir a todo costo que se asomara en esa conferencia virtual. Nadie lo hizo, porque esta es la nave de los locos.

Jaime Bayly, el comentarista colombiano, dice que a él y a cualquiera le hubieran dado vergüenza todas las decisiones que se están tomando. Por si fuera poco, la publicación británica Financial Times, en su editorial advierte desde Londres que la tragedia mexicana se avecina. México, dice, se encamina a una crisis peor, a menos que haya un cambio dramático de curso. Así como suena.

Agrega que la terrible catástrofe humanitaria de Venezuela es una clara advertencia de lo que otros cuatro años y medio de la Cuarta Decepción podrían hacerle a México. Los economistas serios del gabacho opinan igual. Cualquier dinero, de dentro y de fuera, será insuficiente para sostener el derroche. Y lo dicen en la casa del jabonero.

Y aún falta el manotazo presidencial para la reelección de AMLO

Como el encono y la paranoia agregada son un proceso lento y largo, todavía falta algo más: el manotazo presidencial sobre las elecciones del año 2021, que desde ahora se está preparando en las cuevas del revestido John Ackerman, el favorito de Palacio para los golpes blandos.

‎Ya somos muchos los que pensamos que no hay tal línea de crédito abierta en el FMI para México. De existir, ya le hubieran echado el guante para seguir construyendo las pirámides egipciacas del Caudillo en búsqueda de inmortalidad.

Después de lo que han declarado los analistas financieros internacionales, creo que hasta eso se ha perdido.

¿No cree usted?

Índice Flamígero: Cuestionado sobre la editorial del Financial Times que dice que México se encamina a una tragedia, el Presidente López Obrador aseguró en “la mañanera” de ayer que no lee ese periódico. “Fíjese que no leo ni siquiera la editorial de El Universal ni del Reforma, menos voy a leer la editorial de ese periódico”, dijo. Hace dos días, el diario británico señaló en su editorial que en medio de la crisis por el coronavirus, las políticas de López Obrador parecen encaminar al país a una inminente tragedia. En el texto titulado “La tragedia presidencial que se desarrolla en México” expone que antes de la crisis por el nuevo virus, el Presidente pudo haber alarmado a empresas e inversionistas con sus diatribas contra el neoliberalismo, la búsqueda de grandes proyectos cuestionables y las promesas de una transformación revolucionaria. Asimismo, el diario recuerda que durante el mes pasado el mandatario mexicano blandió un amuleto que, según él, lo protegería contra el coronavirus, y violó reiteradamente los consejos de su propio gobierno sobre el distanciamiento social. Además de que mientras Estados Unidos y Brasil han anunciado grandes paquetes de estímulo contracíclico, el líder de México ha descartado préstamos adicionales, exenciones de impuestos o rescates.

