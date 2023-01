El envejecimiento acelerado transformará la atención del cáncer en México: Sanofi

enero 30, 2023

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora cada 4 de febrero, médicos oncólogos y hematólogos plantearon los grandes desafíos que representa el envejecimiento de la población y sus implicaciones en materia de atención médica y tratamiento del cáncer, enfermedad que en la actualidad es la principal causa de muerte en todo el mundo.

⇒ De acuerdo con las proyecciones actuales, se estima que en 2050 una cuarta parte de la población mexicana serán personas mayores de 60 años. El envejecimiento también va de la mano con la incidencia del cáncer ya que para 2040 el 65 por ciento de los nuevos casos de cáncer se concentrarán en este grupo poblacional.

“El envejecimiento será una condición común y desde ahora debemos ocuparnos en trazar el camino para que los adultos mayores tengan una buena atención y un seguimiento metódico, evitando que su edad o su condición natural de fragilidad tenga alguna influencia en las decisiones del tratamiento”, señala José Athié Rubio, líder médico del área terapéutica de Hemato-Oncología de Sanofi.

Además, agregó el especialista, “debemos erradicar la idea de que no hay nada por hacer cuando la enfermedad se ha extendido a otras partes del cuerpo. Los avances de la ciencia nos permiten brindar mejores condiciones para que los pacientes oncológicos gocen de períodos más prolongados con estabilidad”.

Un ejemplo de estos progresos se observa en la atención del cáncer de próstata, enfermedad que en el 70 por ciento de los casos se detecta en etapas avanzadas y es la primera causa de muerte en hombres mayores de 65 años. “Es de gran valor que los avances de la investigación y las nuevas terapias hayan logrado incrementar la expectativa de supervivencia global de un promedio de 2 años a 5.5 años”, señaló Miguel Ángel Álvarez Avitia, médico oncólogo adscrito al Servicio de Tumores Genito-Urinarios del Instituto Nacional de Cancerología.

En la misma línea, la innovación ha contribuido de manera importante en la atención del mieloma múltiple, el segundo cáncer hematológico más frecuente en México que se presenta principalmente en mayores de 60 años. “Es una enfermedad compleja que suele detectarse tardíamente, que genera recaídas y resistencia al tratamiento. Afortunadamente, en los pacientes con recidiva, las nuevas estrategias combinadas con inmunoterapia reducen el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en un 45 por ciento”, apuntó Eduardo Reynoso, jefe del servicio de Hemato-Oncología del Hospital Español.

⇒ La medicina de alta especialidad en cáncer de próstata avanzado y mieloma múltiple, no solo ha contribuido con mecanismos de acción más específicos y mejores perfiles de seguridad, también han mejorado la tasa de supervivencia en estos pacientes que comúnmente son mayores de 60 años.

Estas herramientas terapéuticas tan solo representan una parte de los recursos encaminados a la atención del cáncer en los años por venir. La iniciativa global de Sanofi When Cancer Grows Old aborda los desafíos del cáncer y el envejecimiento, a través de colaboraciones con la comunidad mundial del cáncer, profesionales de la salud y organismos no gubernamentales.

When Cancer Grows Old promueve el diálogo, la revisión de políticas públicas y las guías de práctica clínica para mejorar los estándares de cuidado en la población de pacientes de la tercera edad. El objetivo es dar a todos los pacientes la mejor oportunidad posible de vivir vidas más largas y plenas.