El ‘extraño’ caso del hombre que no puede ver los números del 2 al 9

junio 25, 2020

EU/Planeta Curioso. ¿Te imaginas no poder ver los números y en su lugar ver sólo garabatos? Pues bien, un geólogo que sufrió una lesión neurológica no puede ver los números del 2 al 9 y en su lugar sólo ve garabatos. Se trata de uno de los casos más insólitos que la ciencia no puede explicar.

Lo más curioso es que el hombre sí puede entender las letras, símbolos y los números 0 y 1.

Es un caso muy extraño porque su cerebro tiene que «ver» el número antes de evitar que él pueda verlo, ¿verdad que es confuso? Bueno eso explicó el autor principal del artículo, el científico cognitivo de la Universidad Johns Hopkins, Michael McCloskey.

El hombre fue diagnosticado con una rara enfermedad neurodegenerativa llamada síndrome corticobasal causada por daño cerebral, en dos áreas, la corteza y los ganglios basales.

Las personas que sufren esta enfermedad, en su mayoría tienen problemas de memoria, espasmos musculares y dificultad para caminar. Además de eso, el hombre perdió la capacidad de percibir, describir o copiar la mayoría de los números arábigos.

En un video, se ve al hombre intendo copiar un ‘8’ naranja, pero en su lugar dibuja un garabato, algo que describe como espagueti con un fondo naranja.

En un segundo experimento se colocaron imágenes o palabras en o cerca de grandes números. El paciente podía ver con facilidad las imágenes en las letras, pero no podía ver las imágenes que estaban dentro de los números. Por ejemplo, cuando le mostraron un 3 grande con una imagen de un violín dibujado, no pudo ver el violín.

Como vemos el cerebro humano es complejo y la forma de percibir las cosas es mucho más complicado de lo que parece. Los resultados muestras que el cerebro del paciente sí está reconociendo las cosas aunque él no tenga conciencia de ello y no las pueda ver.