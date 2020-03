El ‘extraño’ objeto que sacaron del estómago de una pitón #Video

Australia/Planeta Curioso. Veterinarios de Australia se sorprendieron al extraer una toalla de playa completa del interior de una serpiente que estaba bajo anestesia.

El video se hizo viral se hizo esta semana; afortunadamente tuvo un final feliz.

Los veterinarios introdujeron una herramienta de agarre para sacar la toalla en la boca de la pitón, incluyeron además una cámara que les serviría para hacerlo con cuidado.

Finalmente los médicos lograron sacar la toalla fácilmente, y Monty fue dada de alta del hospital ese mismo día. Su dueña informó que la serpiente estaba feliz de nuevo y con mucha hambre.

