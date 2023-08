El FAM “va a mandar a Morena de regreso a la oposición, porque eso es lo único que saben hacer”: De la Madrid

agosto 6, 2023

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- En un ambiente festivo y con una multitud entregada y entusiasta, Enrique de la Madrid, encabezó un impresionante evento de cierre de jornadas de recolección de firmas en el Estado de México, en apoyo a sus aspiraciones para liderar el Frente Amplio por México. La asistencia masiva de militantes, simpatizantes y líderes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como de promotoras y promotores, hizo que el encuentro fuera un claro reflejo del apoyo y la esperanza que su propuesta ha generado entre la ciudadanía.

El discurso de Enrique de la Madrid no dejó lugar a dudas sobre su determinación de llevar al Frente Amplio por México a la vanguardia y hacer frente a Morena en el ámbito político.

«Por eso a Morena la vamos a mandar donde siempre ha querido estar, en la oposición, porque es lo único que saben hacer, se oponen a que crezca la economía, se oponen a que haya medicinas, se oponen a que haya progreso, y por ellos a la oposición y nosotros a gobernar», declaró con firmeza, lo que fue seguido por aplausos y vítores de la multitud.

En su intervención, De la Madrid expresó su compromiso con el futuro de México y la importancia de la participación ciudadana en la construcción de un país más próspero y seguro. «Conmigo no hay dudas, estoy aquí hasta el final. No nos vamos a jugar el futuro de nuestros hijos. No lo vamos a permitir», afirmó con pasión, generando una resonante ovación por parte de los presentes. “En las manos de esta generación no está el futuro de un sexenio sino definir el rumbo del país por un México próspero”, insistió.

El líder político agradeció a quienes colaboraron en la recolección de firmas, reconociendo el esfuerzo realizado en medio de una situación compleja. «Lo que quieren en este gobierno es rompernos el alma. No nos van a quebrar y no solamente no nos van a quebrar, sino que los vamos a vencer, no para desquitarnos de ellos, sino para producir el México posible», enfatizó, contagiando a la audiencia con su entusiasmo.

“Agradezco sus firmas y les recuerdo que tenemos hasta el 20 de agosto para sumar simpatías. Una firma más es para que un hijo tenga educación, seguridad, medicinas y hospitales. Por eso vamos a firmar y reafirmar nuestra convicción con en el país. Somos mexicanos con vocación de grandeza y tengan la seguridad de que trabajaremos por el mejor México posible y juntos lo vamos a lograr”, subrayó.

Enrique de la Madrid no dejó de lado temas importantes como la economía, el empleo, la seguridad y la salud, aspectos que preocupan a los mexicanos en el día a día. «Estamos aquí en una tarea donde estamos tomando riesgos, pero lo hacemos por una causa noble que es alcanzar el mejor México posible. Y ese México sí se puede», afirmó con convicción.

El Frente Amplio por México, con De la Madrid a la cabeza, se presenta como una opción que busca devolver a México la estabilidad y el progreso que demandan los ciudadanos. «Somos parte de un frente amplio porque solamente juntos podemos competir, pero es el PRI el que está liderando», aseguró, recibiendo una calurosa respuesta de la audiencia.

El evento contó con la presencia de destacados líderes del PRI, entre ellos Enrique Mendoza, coordinador de estrategia en el Estado de México, y Pablo Basañez, coordinador regional de estrategia, quienes reafirmaron su compromiso con la visión y el liderazgo de De la Madrid. La diputada Ana Lilia Herrera y el diputado Enrique Jacob, figuras influyentes del partido en la entidad, también mostraron su apoyo a las aspiraciones del ex secretario de Estado.

En su discurso, De la Madrid compartió su visión de país, que incluye un México con educación de calidad y sistema de salud para todos, sin recortes en programas sociales. También se comprometió a trabajar por ciudades seguras, con acceso a servicios básicos y oportunidades para todos.

El evento concluyó con un llamado a la unión y la participación activa de la ciudadanía para construir un México más próspero y justo. Enrique de la Madrid afirmó que el PRI, ya sea con él o con la senadora Beatriz Paredes, liderará el Frente Amplio por México para enfrentar los retos y llevar al país hacia un futuro mejor.

El magno encuentro en Tlalnepantla fue una muestra del respaldo que ha generado las aspiraciones de Enrique de la Madrid entre los militantes y simpatizantes del PRI y de la sociedad civil. La presencia masiva y el ambiente festivo dejaron en claro que el partido está listo para enfrentar junto con el PAN, el PRD y la ciudadanía, los desafíos políticos y seguir trabajando por el bienestar del país. Con líderes comprometidos como De la Madrid, la política en México vive un momento de renovación y reafirmación de sus ideales y valores.