El futurista prototipo de avión con el que Airbus espera revolucionar

febrero 16, 2020

Francia/infobae. El consorcio aeronáutico Airbus acaba de develar el prototipo “Maveric”, una aeronave comercial de diseño revolucionario con la que espera convertirse en “pionero del futuro”, tras un 2019 de fuertes pérdidas debido a las multas que la compañía ha recibido en medio de un caso de sobornos y a pesar de que sus ventas han venido en aumento.

El Modelo de Avión para la Validación y Experimentación de Controles Innovadores Robustos (Model Aircraft for Validation and Experimentation of Robust Innovative Controls, o Maveric) tiene dos metros de largo y 3,2 de ancho, con una superficie de 2,25 metros cuadrados, de acuerdo al comunicado oficial de la compañía europea.

La aeronave a escala, lanzada en 2017 para probar nuevas tecnologías, está diseñada según el concepto “fuselaje integrado” en el que el cuerpo, que contiene a la cabina de pasajeros, y el ala forman una sola superficie.

Foto: Web

Este “diseño disruptivo” permite reducir el consumo de combustible en un 20% en relación a las aeronaves de diseño convencional y “abre nuevas posibilidades” en lo referido a sistemas de propulsión y la experiencia de a bordo del pasajero, aseguran.

En este último punto, el diseño de “fuselaje integrado” permite una cabina mucho más cómoda y espaciosa, con numerosos pasillos.

Tras realizar su primer vuelo de pruebas en junio de 2019, el Maveric seguirá volando durante la primera mitad de 2020 para recolectar información.

“Airbus está apalancada en las nuevas tecnologías para así ser pionera del futuro del vuelo”, indicó Jean-Brice Dumont, jefe del departamento de ingeniería de la empresa. “Aunque no hay plazo para su eventual entrada en servicio, este demostrador de tecnologías podría ser instrumental al momento de producir un cambio en la aviación comercial de cara a un futuro sustentable”, agregó.