El gabinete, a las órdenes de Andy y Pío y Martín, al amparo de la SCJN￼

abril 22, 2022

Las ambiciones históricas de Andrés Manuel López Obrador van a terminar sepultadas bajo la pesada loza de la corrupción de sus familiares más cercanos. La de su hijo Andy, sobremanera.

Este otro junior de AMLO recién anunció la apertura de la primera sucursal de su negocio “Chocolates Rocío”, ahora en los lares familiares. Esto es, en Villahermosa, Tabasco.

Y para que no quedara duda y después se publicaran reportajes señalándolo se curó en salud y dijo en entrevista con el capitalino El Universal que los recursos para esta otra aventura empresarial salen de su bolsa.

Una bolsa que se ha agigantado en los últimos tres años. Por su participación en la importación de combustibles, claro. Por el huachicoleo fiscal, por supuesto. Pero también porque tiene un amplio abanico de bisnes en los que lleva su tajada o “comisión”.

“Primero le avisaba a su papá de los negocios que emprendería –me dice un conocedor de los tejes y manejes en Palacio Nacional–, ahora te aseguro que el Presidente no sabe en todo lo que está metido Andy”.

Y todo es todo.

Desde el coyotaje para cobrar facturas con un porcentaje para Andrés Manuel López Beltrán que puede llegar hasta el 40% del monto a pagar, dependiendo si se trata de un adeudo de este sexenio o del anterior… hasta intervención directa para que sus amigos, cuates, socios o simples recomendados ganen licitaciones que, por ser él, se hacen a modo en prácticamente todas las dependencias de la administración pública federal.

“Elvira Concheiro –comparte con el escribidor la misma fuente– no va al baño sin antes avisarle o hasta pedirle permiso a Andy. ¡Imagínate si este cuate le pide que pague o no pague determinada factura! Obedece porque obedece.”

Concheiro, ex esposa de Pablo Gómez, es como usted sabe la tesorera de la Federación. La que firma los cheques, pues.

Pero no sólo es esta dama. Prácticamente todo el gabinete está a su servicio.

¿Constructoras, por ejemplo? Las que recomienda Andy. Si no lo cree, pregúntele a Román Meyer, titular de Sedatu, cuántas de las que ahora tiene empleadas llegaron por la vía de este otro junior de Andrés Manuel.

Muchos de los bisnes de este voraz personaje se quedan en el tintero.

Ya habrá oportunidad de que los platiquemos usted y yo.

Porque espacio falta, pero sobran chispas que salgan a relucir.

Y para Pío, la impunidad

Si la corrupción del hijo es la loza bajo la cuál quedarán bajo tierra las aspiraciones de “ser el mejor Presidente de México”, la de su hermano Pío López Obrador es el crucifijo que coronará la sepultura.

Y es que si la señora ministra de la Sometida Corta de Justicia Yasmín Esquivel Mossa cree haberle hecho un favor al ocupante de Palacio Nacional al otorgar a la Fiscalía General de la República una suspensión para que no entregue al Instituto Nacional Electoral la carpeta de investigación sobre el caso de Pío, David León Romero y Morena, respecto a un presunto financiamiento ilícito, la verdad hizo todo lo contrario.

Porque su fallo, señora ministra, mueve a sospecha de colusión.

Más, todavía, porque usted es esposa de quien tiene la (mala) fama de ser el constructor favorito de AMLO, José María Riobóo.

Mal, muy mal.

Su argucia –que no argumento– es que de entregarse la información solicitada por el INE –los datos de Pio López, pues– se vulneraría el derecho humano de protección de los datos personales.

A lo que un colega pregunta si los datos de Carlos Loret de Mola, exhibidos durante reciente temporada en las matinés de Palacio Nacional, ¿no son personales y privados? ¿Su exhibición vulnera o no los derechos humanos del colega?

Mal, muy mal señora ministra. Es usted digna miembro de la Sumisa Corta de Justicia.

Indicios

Por cierto, quienes han probado los chocolates “Rocío” cuentan que su sabor es poco agradable. El proceso Tree to Bar –del árbol a la barra– que presume Andy López prácticamente implica que no le añadan leche y/o azúcar. Y el sabor del cacao, en bruto, es áspero, amargo, nada sabroso. Lástima. El único negocio limpio está destinado al fracaso, apenas concluya el sexenio de su papá. * * * El enojo que desde hace ya muchas semanas es constante en el carácter de AMLO parece ser contagioso. Y es que, por lo que se vio y escuchó el miércoles a mediodía, ya invadió a su vecino presidente de la Subyugada Corta de Justicia, Arturo Zaldívar. Frente a los representantes de los medios de comunicación hizo tal rabieta infantiloide, ahora porque dizque no es alquimista y que sí sabe sumar y hasta distinguir la diferencia entre 7 y 8 votos. De milagro no acusó a quienes hacen señalamientos sobre el amañado conteo de la semana pasada de “traidores a la Patria”. * * * Hace unos meses la “regenta” de AMLO en CDMX, Claudia Sheinbaum criticaba a quienes hacían listas y decía que tal era propio de regímenes nazis o fascistas. “Congruente” como es ella ahora las bendice y apunta que esté bien que enlisten a quienes votaron en contra de la Ley Bartlett, adoptando ella esas actitudes dignas sólo de quienes persiguieron, confinaron y exterminaron a sus ancestros en la primera mitad del siglo pasado. En el Holocausto, pues. Sheinbaum no es política, ha quedado reducida a ser tan solo la “corcholata” quedabién con su probable “destapador”. * * * No sólo porque le estorba en las negociaciones con las facciones de los partidos opositores a Morena, sino porque es legalmente punible acusar a alguien de traidor a la Patria –un delito mayor–, el zacatecano Ricardo Monreal sacó la casta que le caracteriza y anunció que hablará con el “ingenioso” Mario Delgado para que cese su campaña de odio enderezada en contra de los diputados que el domingo pusieron en jaque mate a Andrés Manuel López Obrador. * * * Y quienes, por su parte, también quedan bien con el mandamás en turno son los miembros del veracruzano clan Yunes que cambian de lealtades como si cambiaran de calcetines. Priísta recalcitrante, defensor del tricolor y de los petroleros en aquel Pemexgate, el patriarca Miguel Ángel Yunes se mudó al PAN de Felipe Calderón y hasta resistió, como bufón, que el espurio ocupante de Los Pinos le metiera la cara a un pastel a cambio de impunidad por sus transas en el ISSSTE y de candidaturas para el capo y para dos de sus hijos. Ahora su nuera, esposa del mayor de sus retoños, alcaldesa de Veracruz puerto, lleva a la camarilla familiar a la 4T mediante un pacto con el impresentable gobernador de la entidad del Golfo, Cuitláhuac García, lo que efectivamente ha caído muuuy bien en el viejo Palacio del Ayuntamiento frente al Zócalo de la capital nacional. * * * A propósito de veracruzanos, ¿qué sanción merecería el presidente en turno de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, por usar el recinto legislativo a su cargo como cancha de futbol? ¿Qué dicen sobre el particular los miembros de la canalla morenista? ¿También lo colgarán de un tendedero? Merece la defenestración del cargo que lo compromete a velar por la integridad del recinto legislativo. * * * Por hoy es todo. Le agradezco la lectura de este texto y le deseo un feliz fin de semana. Y como siempre, que tenga ¡buenas gracias y muchos, muchos días!