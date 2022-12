diciembre 9, 2022



Con gran éxito, se llevó a cabo este año el Galardón Turístico 2022, el encargado de organizarlo estos tres años, ha sido el titular de la Secretaría de Turismo y Cultura, Iván Martínez Olvera, quien este año ya sin pandemia, logró nominar a lo mejor del estado en materia turística.

La noche de ayer en la Ex Hacienda de Toxpan, ubicada muy cerca de Córdoba; fue la premiación que reunió a todos los galardonados este año, el evento llevó a mucha gente y esto significó una interesante derrama económica para la región.

Como sucedió en años anteriores, hubo una plataforma digital, diseñada para la votación, que este año logró reunir 350 registros, que fueron votados por mas de 40 mil internautas, que designaron a los galardonados en las 9 categorías que fueron: estudiantes, restaurantes, profesionales de la gastronomía, profesionales en bebida, vinos y licores; premio al mérito veracruzano en la gastronomía; excelencia en el sector hotelero; operación turística; mi región turística y mi pueblo mágico.

El evento fue un éxito, los galardonados salieron muy motivados a seguir recuperando la excelencia en materia turística, que siempre ha distinguido al estado y que con la pandemia se vio disminuida.

Cosas de la vida y menudencias

Y luego de los dimes y diretes universitarios, en donde hasta la querida Sarita Ladrón de Guevara, salió a reclamar el compromiso prometido, ayer finalmente el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, salió cual caballero galopante, a declarar que habrá recursos adicionales para su alma mater y además, alistan un convenio con objetivos específicos, con nuestra máxima casa de estudios; ya encarrerado García Jiménez, le recordó a la querida Sarita que con respecto a la parte estatal, él le cumplió a cabalidad.

Cuando un periodista, alude a la vida personal del político con la finalidad de golpearlo, es porque no hizo su trabajo de investigación, lo mismo debería ser entre los políticos ¿No creen? Vaya que la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez no hizo su tarea, aludiendo las virtudes o relaciones de la diputada Anilú Ingram, en la comparecencia de la Contralora General del Estado.

Es muy válido que un político ataque al opositor, con argumentos legítimos, pero la vida personal de una mujer, quien sea, debería incumbirle solo a la mujer en cuestión; solo faltó que así como doña Adriana Esther, le sacó los trapitos a doña Anilú, esta le contestara sacándole la grabación aquella, que circularon, entre una bola de misóginos; de la diputada Martínez Sánchez, al inicio de la legislatura pasada.

En fin que errores en su gestión, corruptelas y un sinfín de arbitrariedades más, debe haber de sobra en la carrera política de doña Anilú Ingram Vallines; así que para la próxima, sería muy puntual, que doña Adriana Esther, mostrara su clase y oficio político, poniendo a sus corifeos a chambear, en vez de ponerle la letra escarlata a la comadre opositora.

Aspirar a vivir mejor, por medio del trabajo y la disciplina, de modo honrado, no tendría porque ser criticable, sin embargo ante la polarización social que vivimos hoy en día, es increíble cuantas fotos de políticos comiendo en restaurantes, o de sus hijos con uniformes de colegios particulares o de las esposas de estos en el supermercado, llegan diariamente a mi buzón.

Y es que ahora, ya hasta comer en un restaurante que no sea una fonda, es criticable, o pretender darle una educación privada a los hijos es pecado, ya de ver a la señora del político en el super comprando carne, ni se diga; hubo quien alguna vez me dijo con toda saña que a cierto funcionario público le gustaba comer cortes de carne al carbón ¡Uta! Pensé, a mí también me gusta.

Es muy triste que hoy en día, saber que un político del partido que sea, quiera cubrir su propia pirámide de Maslow, sea motivo de linchamiento.

En fin queridos míos así las cosas, nos leemos el próximo lunes.