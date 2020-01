El Gobierno de los primos

Todo parece indicar que el poderosísimo Secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos, logró otra batalla más a su favor, pues la encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadans fue finalmente respaldada por el mandatario estatal Cuitláhuac García Jiménez, con todo y el escándalo de su presunta familiar como líder delincuencial.

¿Qué hizo o que pasó en el fin de semana, o como convencieron al mandatario?, la verdad, es que quién sabe. Pero en conclusión: la prima incómoda no se va.

Y no se va porque el Congreso del Estado aún no esté en posibilidades de publicar una nueva convocatoria para Fiscal General, para nada, ya que entre tantos temas legales que pretendieron desmentir, le preparaban su salida.

Verónica Hernández no se va, por los fueros de quién manda en Veracruz.

No se va, como no se fue el primazo Eleazar Guerrero, como tampoco renunció el hijo de Eleazar. No se va como todos los parientes de la diputada Rosalinda Galindo, o como la pareja del titular de la SIOP Elio Hernández que es directora jurídica en la Secretaría de Seguridad Pública, o como todos los “sobrinos” y familiares del Secretario de Salud Roberto Ramos Alor, o como el retoño del diputado Pozos.

En fin, tantos parientes incómodos en las estructuras de la 4T en la entidad, que ya rayan en el descaro, demostrando que lo que diga la ciudadanía les vienen valiendo un cacahuate.

Pero bueno, al menos Cuitláhuac nos dio la razón, Verónica Hernández tuvo más pantalones para reconocer a su parentela, y no culpó de todo a la abuela.

Y efectivamente a la familia no se le escoge, pero el nepotismo si, y ese abunda en Veracruz.

@IvanKalderon

ivancalderonflores@outlook.com