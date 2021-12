El Gobierno de Veracruz es represor: Cambranis

diciembre 3, 2021

El diputado panista de Veracruz, Enrique Cambranis Torres, afirmó que el gobierno de Cuitláhuac García es represor como hace tiempo no se veía y prueba de ello es la persecución contra políticos veracruzanos que no son de Morena, encarcelados porque no piensan.

En entrevista para En Contacto de Avanoticias, el panista aclaró que la protesta que llevaron a cabo los legisladores de Acción Nacional en la entrega de la medalla Adolfo Ruiz Cortines, no fue en contra del ganador de la medalla sino del proceso de selección realizado por los morenistas.