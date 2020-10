El Gobierno Federal está retrocediendo al Sistema de Salud: Alejandra Reynoso

octubre 9, 2020

CDMX/AlMomento.Mx. Lo que el Gobierno federal hizo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) es un retroceso en la estructura del sistema de Salud, advirtió la senadora por Guanajuato, Alejandra Reynoso Sánchez.

“Es una involución en la Administración Pública Federal. Un órgano desconcentrado que deja de serlo para formar parte de una estructura burocrática que no atiende las circunstancias ni necesidades del país”, añadió la legisladora.

En conferencia de prensa virtual, la “Wera” Reynoso recordó que dicho órgano encargado de regular el 9 por ciento del PIB en México, ha sido víctima de la austeridad de este Gobierno federal, así como de las malas decisiones, con la reducción del 7 por ciento del presupuesto tan sólo en el 2019 y la disminución del 30 por ciento del personal.

Ante ello, dijo, en los últimos meses el GPPAN se dio a la tarea de estudiar algunos órganos reguladores de mayor reconocimiento en el mundo, como la FDA (Estados Unidos), EMA (Unión Europea), ANVISA (Brasil), para saber cómo se conformaban, funcionaban y se organizaban, “pues era más que urgente proponer un relanzamiento de una agencia reguladora en México, con una estructura de avanzada, capaz de responder a los retos acumulados, sumados a los reflejados durante los momentos más críticos de la pandemia por Covid- 19”.

Como respuesta del análisis, comentó que se diseñó una propuesta que fue enriquecida por especialistas en la materia y presentada en el Senado el 2 de septiembre, sin desconocer que días previos, el 18 de agosto, se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo del secretario de Salud en el que anuncia la adscripción de la Cofepris a la Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud.

Cabe resaltar que el 9 de septiembre, la legisladora integrante de la Comisión de Salud propuso dos iniciativas para dotar de autonomía a la Cofepris: una para adicionar un apartado D al artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la segunda para reformar la Ley General de Salud.

“Mi propuesta es visionaria. Un órgano autónomo que no depende de quien esté al frente del gobierno, que sea transexenal, que el Senado convoque y elija a quien esté al frente, que sea autosostenible financieramente, que acerque servicios, que modernice procesos”, agregó.

En este sentido, destacó que con estas iniciativas buscó sumarse a la propuesta de los senadores de Morena en la iniciativa que hace unas semanas preparaban para la descentralización de Cofepris, pues reconocieron que el Presidente se equivocaba, sin embargo, expuso, “para Morena, puede más la soberbia que las ganas de sumar, de escuchar y de construir”.

La legisladora precisó que, en la mañanera de ayer, el Presidente públicamente descalifica y regaña a senadores y senadoras de su propio partido por presentar una iniciativa que se necesita, pero que atenta contra su totalitarismo

Es una muestra más del autoritarismo en su gobierno. Ahora a la lista de descalificados por López Obrador se suman legisladoras y legisladores de su partido, lamentó.

En Acción Nacional queremos la autonomía de Cofepris, queremos un órgano regulador que esté a la altura de los que merecemos los mexicanos; un órgano regulador que se profesionalice, que avance y que vuelva a ser ejemplo, expresó.

“Lo sucedido debería ser una alerta más para México, las características de las reacciones del Presidente son de un dictador, del que no permite que opinen diferente, y no me refiero a los que él llama adversarios, tampoco permite que los de su casa propongan”, concluyó.