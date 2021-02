El gobierno, un gran empleador por outsourcing

febrero 4, 2021

Según la FETSE tiene unos 500,000 trabajadores

Caray, el gobierno sigue disparándose al pie. Resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo todo para desaparecer el outsourcing, pero olvida que actualmente el gobierno tiene alrededor de 500,000 trabajadores contratados por outsourcing, sobre todo en las áreas de limpieza, vigilancia y tecnología, estima la FETSE; y advierte que para poder darles la base laboral el gobierno deberá contar con un presupuesto extra para este año de unos 7 mil millones de pesos. Incluso, entre el 2019 y el 2020 la administración de López Obrador ha asignado al menos 50 contratos a empresas de outsourcing, con un valor de 8,000 millones de pesos e implican el trabajo de 28,800 personas, de acuerdo con el organismo Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Los contratos se han dado en prácticamente todas las áreas del gobierno federal: en las secretarías de Bienestar, Economía, Relaciones Exteriores, Marina, Sedena, Cultura y Educación, así como en Bancomext, Nacional Financiera, Banobras, el INEA. Por lo que, en la antesala de la discusión en el Congreso por la iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo para regular la subcontratación, surgen estas preguntas. ¿De dónde se sacarán recursos públicos para darle base a medio millón de trabajadores del gobierno con su carga social completa? ¿El IMSS y el ISSSTE tienen capacidad para atender esta demanda? ¿El gobierno de Morena daría más poder a un sindicato dirigido por un líder priísta?

Preocupa a financieros lentitud en la vacunación contra el Covid.

Los mercados financieros se muestran nerviosos al no ver mejora en la situación sanitaria global y en algunos casos se adelantan al peor escenario. Por eso es que por momentos se registran caídas en los precios de los activos de mayor riesgo, entre ellos el peso mexicano, que llegó a $20.60 por dólar. A la incertidumbre se le suma la dificultad que ha mostrado la aprobación de los estímulos económicos que propuso el nuevo gobierno de EU.

Así, los episodios de incertidumbre, cautela y volatilidad se mantendrán en el corto plazo, pero creemos que en los próximos meses el proceso de vacunación mundial (y en nuestro país) se va acelerar, muy probablemente a finales del primer trimestre o inicios del segundo. Esto, sin duda -señalan analistas de CIBanco-, ayudará a aplanar la curva de contagios de COVID-19. Asimismo, una vez que pase el invierno boreal, las cosas pueden mejorar en términos de intensidad en los casos nuevos de la enfermedad.

Pero por ahora, los retrasos en la producción, distribución y programas de vacunación generan una sombra de preocupación en los mercados financieros, donde las restricciones a la movilidad y actividad económica seguirán siendo la tónica, con la posibilidad de que en México la población no haya recibido la protección contra el coronavirus antes del verano, e incluso tampoco después.

Prevén en EU un gran ausentismo laboral luego del Super Bowl LV.

Encuestadoras estadounidenses estiman que unos 16.1 millones de empleados podrían faltar al trabajo el lunes después del Super Bowl LV, según la encuesta anual sobre ausentismo del Super Bowl encargada por The Workforce Institute de UKG y realizada en línea por The Harris Poll, con más de 1,000 empleados adultos. Más de dos tercios de los empleados estadounidenses (69%) dicen que se sentirían culpables de fingir estar enfermos para no trabajar el día después del Super Bowl este año, cuando tanta gente está realmente enferma. Además, mientras que el COVID-19 sigue influyendo en casi todas las facetas del trabajo y de la vida personal, más de uno de cada diez empleados estadounidenses (11%) —lo que podría equivaler a más de 15 millones de empleados adultos— dicen que tienen previsto ver el Gran Juego en una fiesta sin tomar precauciones contra el COVID-19 (por ejemplo, distanciamiento social, límites de asistencia, máscaras). Aunque es alarmante, es un recordatorio vital para que las empresas tengan un plan de juego lo más sólido posible para prevenir las transmisiones en el lugar de trabajo mucho después del silbatazo final. Uf. Glup, Ups y recórcholis.

Advierte el SAT: aplicaciones móviles se dedican a robar la e.firma y contraseña.

¡Cuidado!… El Servicio de Administración Tributaria ha detectado aplicaciones móviles de contabilidad y gestión fiscal que roban tu información personal, como la e.firma y Contraseña. ¡No las compartas! Es importante mencionar que la e.firma, conocida también como firma electrónica, es única, personal e intransferible. Es un conjunto de datos y caracteres cuyo archivo está cifrado y es seguro. Tiene la misma validez y efectos que una firma autógrafa y garantiza la identidad de quien firma cualquier documento digital. Es muy importante hacer un uso consciente y responsable, tanto de la e.firma como de la Contraseña, para evitar algún riesgo de extorsión con tu información.

Exitosa, sin duda, la incursión de la CFE en los mercados de capital.

Ayer, el organismo colocó dos bonos en el mercado financiero de Estados Unidos por un monto total de 2,000 millones de dólares, a plazos de 10 y 30 años. El nuevo bono, con vencimiento en febrero del 2031, por 1,200 millones de dólares, otorga al inversionista un rendimiento anual de 3.348%; en tanto, el bono con vencimiento en febrero del 2051, por un monto de 800 millones de dólares, ofrece un rendimiento anual de 4.677%. Esta exitosa emisión marca el regreso de la CFE al mercado de Estados Unidos luego de más de cuatro años de ausencia, con los cupones más bajos en la historia de esta Empresa Productiva del Estado en ese mercado. Durante la operación -me dicen-, se recibieron ofertas por más de 10,000 millones de dólares; es decir, lo equivalente a 5.2 veces el monto colocado. Además, contó con la participación de más de 500 órdenes por parte de inversionistas, incluyendo fondos de inversión, aseguradoras, fondos de pensiones y bancos de Norteamérica, Europa, Asia y América Latina, convirtiéndola en una de las transacciones más demandadas y exitosas en la historia de la CFE.

Buenos resultados de Santander México en 4T20.

La institución financiera se destaca el crecimiento interanual en cartera de Empresas de 4.0%; de 13.8% en hipotecas rompiendo récord en originación, y del 7.4% en consumo. El índice de capitalización de Banco Santander México al cierre del 4T20 fue de 19.01%, y el índice de la cartera vencida se ubicó en 3.08% al 4T20, frente al 2.28% del mismo trimestre de 2019., La utilidad neta registrada en el 4T20 alcanzó $5,480 millones, lo que representó un incremento interanual del 11.5% y secuencial del 8.9%. De manera acumulada, la utilidad neta alcanzó $20,154 millones durante 2020, lo que representa un decremento interanual del 5.5%.