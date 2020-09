El Grito y quien por Xalapa

septiembre 17, 2020

Pues nada mis hermosos, esperemos que la noche del tradicional Grito de Independencia, solo haya sido desangelada, debido a las condiciones sanitarias y no venga un rebrote de terror, porque desde mi ventana escuché mucha bulla, aparte de los cuetes que tronaron toda la noche, como si hubiera mucho que celebrar, la parranda y el canto se escuchó hasta entrada la mañana, ¡Ay! mis hermosos y es que lo mexicanos somos, de lo que el Diablo empeñó y jamás juntó pa’ recuperar, ¿Quién tiene ganas de celebrar ahorita?, solamente gente que no se le ha enfermado o muerto nadie, hasta ahora.



En fin, que ya como quiera el Gobierno Estatal salió del paso, en Palacio de Gobierno se reunieron los diputados locales, algunos diputados federales, parte del gabinete estatal y el gobernador García Jiménez dió el grito; salió solo al balcón y gritó, no sin antes tropezarse en el alféizar del balcón, para deleite de todos sus detractores, que hicieron mofa, memes y hasta gifts del suceso; la realidad es que el hombre debería atarse un listoncito en la muñeca, mínimo para absorber todas las malas vibras, envidias y demás mugre que le tiran encima, tengo entendido que García Jiménez, debido a que fue criado por sus padres para ejercer su libre albedrío, no profesa religión alguna, pero energía es lo que somos y una buena sacudida de energías negativas, no le vendría mal, vaya por lo menos préndale una velita.



Significativas quizá en otro momento, las fotografías que circularon por redes sociales, en una foto grupal aparecen el gobernador García Jiménez ,con el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, acompañados de las diputadas Rosalinda Galindo Silva y Dorheny García Cayetano, esta última a la derecha del gobernador; en otros tiempos esta sería una señal de que la joven iría por la alcaldía xalapeña, en tiempos de la 4T esto es incierto, aunque tengo noticias de que la chica ya camina por Xalapa, en busca de la alcaldía, habrá que esperar se defina.



Asistieron también las titulares de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández y del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, doña Chofi que con alfileres se sostiene en el cargo; los diputados Rubén Ríos, presidente de la Mesa Directiva y Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política, además por supuesto del secretario de Gobierno don Eric Patrocinio Cisneros Burgos y tan tan, no dio para mas.



Cosas de la vida y menudencias



La mañana de ayer 16 de septiembre, el titular de la Secretaria de Gobierno don Eric Patrocinio Cisneros Burgo, apareció en la Central de Autobuses de la Ciudad de México, esa conocida como la TAPO, promoviendo la cultura y el turismo del estado de Veracruz, se hizo acompañar por un ballet que hizo los honores, 10 alcaldes veracruzanos, funcionarios de la Secretaría de Turismo Federal y su grey de prensa, esto con la finalidad de reactivar el turismo en nuestro bello estado.



Mientras tanto en Veracruz, la pobre titular de la Secretaría de Turismo Estatal, la minatitleca Xóchitl Arbesú Lago, hizo guardia de honor en el Parque de los Berros, donde declaró que la dependencia que encabeza en coordinación con a SEDESOL, habrían entregado mil pesos de apoyo, para los prestadores de servicios turísticos que de manera directa o indirecta, vieron afectada su economía debido a la pandemia; ¡De risa loca!, digo ya de lo perdido lo que aparezca habrán pensado los afectados pero ¿Que te solucionan mil pesos?, mas se gasta en botana la señora.



Saldo blanco el día del grito, reportaron las secretarías de Seguridad Pública y de Protección Civil en el estado de Veracruz, ya sería el colmo que hubiera desgracias que lamentar, debido a la conmemoración de la independencia, digo en mitad de la pandemia, sería una tragedia.



En fin mis hermosos, mucho han sonado últimamente el Instituto Veracruzano de las Mujeres y la Comisión Estatal de Periodistas, tienen estructura, pero los resultados al momento siguen siendo insuficientes, nos leemos mañana.



