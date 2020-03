El hijo de Susana Zabaleta sufrió su primera decepción amorosa

marzo 19, 2020

México/tvnotas. Aunque una madre siempre buscará el bienestar de sus hijos, Susana Zabaleta, de 55 años, también sabe que es importante dejarlos que vivan y experimenten por su cuenta; por eso ahora que su hijo Matías, de 13, ha empezado a salir con chicas de su edad, la actriz prefiere mantenerse al margen y sólo apoyarlo.

-Susana, ¡qué gusto verte y tan bien acompañada!… “Muchas gracias, pues qué te digo, me encanta ir al teatro y más con el galanazo que tengo por hijo, ¡qué más puedo pedir!”

-Ahora que te vemos con tu hijo, ¿eres una madre celosa? “No lo sé, eso mejor pregúntaselo a él”.

-¿Te preocupa que empiece a tener novias? “Para nada, es parte de crecer y tiene que vivir sus propias experiencias; por ejemplo, ahorita ya me lo mandó a volar una niña”.

-¿Cómo cuidas a tu hijo para que no salga lastimado en el amor? “Yo no lo cuido, ni me meto, creo que en el amor todos nos partimos la ma!$% por igual, por eso hay que ir ahí, vale la pena”, concluyó.

-Matías, ¿qué te dicen tus amigos respecto a tener una mamá tan guapa? “No soy celoso y la verdad sí me lo dicen, pero lo hacen con respeto”.

-¿Y tienes novia? “Bueno, por ahorita no”.

-¿Pues qué pasó? “Era una chica de mi edad, pero la falta de comunicación fue complicada”, finalizó.