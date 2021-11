El IMSS está en buenas manos, refiere López Obrado sobre Zoé Robledo

noviembre 23, 2021

Carlos Guzmán/El Demócrata. Recordando cómo en sus orígenes, el entonces director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó al expresidente de México, Manuel Ávila Camacho, sobre unos manifestantes que pretendían quemar las instalaciones del IMSS, este martes el titular del organismo, Zoé Robledo, encabezó la 112 Asamblea General Ordinaria del organismo en Palacio Nacional.

En la sede del Poder Ejecutivo, Robledo Aburto hizo un compendio de lo que sucedió durante este 2021, donde destacó el ahorro que obtuvo el organismo al efectuar junto con el Gobierno Federal la compra de sus insumos en el extranjero, el chiapaneco insistió en que gracias a esto, el IMSS ahora piensa en el porvenir y reforzado con más de 45 mil profesionales de la salida contratados par atender la pandemia por COVID -19 , los cuales, insistió, han comenzado su proceso de basificación.

Ya en su discurso, López Obrador reiteró su confianza en Zoé Robledo, al indicar ahora que el IMSS está en buenas manos.

El tabasqueño agradeció también a los trabajadores del Instituto por aplicarse “a fondo” para no dejar a ningún paciente derechohabiente o no sin atención médica sin protestar y dedicándose a salvar vidas, al inicio sin la protección necesaria porque no se tenían equipos suficientes.

Deseo también se sigan mejorando los servicios a los derechohabientes y de seguridad social ñ, incluidos los del sistema IMSS – Bienestar.

Insistí en que habrá de fortalecer en todos los estados del pis este sistema en coordinación con los gobiernos de los estados para lograr el acceso de los mexicanos al derecho constitucional del derecho a la salud como existe en Noruega o Dinamarca.

Recordó también que el déficit existente en médicos y personal sanitario se derivó de que se les impidió por décadas a los jóvenes estudiar y graduarse usando la mala práctica de rechazar a los que deseaban cursar la carrera en las universidades públicas.

Adelantó en otro tema, que, si es necesario, se utilizará a las fuerzas armadas para distribuir los medicamentos a fin de garantizar que lleguen a todos los rincones del país de manera oportuna.

Obrador también insistió en que gracias a que se hizo una rápida reconversión hospitalaria se tuvo espacio suficiente durante la pandemia por COVID.

Asimismo agradeció a los Gobiernos de Estados Unidos y China por la donación de equipo médico y vacunas, al tiempo de insistir en que los 70 mil trabajadores contratados para atender la pandemia no se les habrá de despedir.

Finalmente confió en que este año sí haya acuerdo unánime para aumentar el salario mínimo, esto, debido a que en los primeros años de su administración ha habido resistencias pro parte de la clase patronal.