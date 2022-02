El INAI debe proteger a Loret, no investigarlo; AMLO viola la Ley: Jacqueline Peschard

febrero 17, 2022

Redacción/Xalapa.- La Dra. Jacqueline Peschard, ex presidenta del entonces IFAI, ahora INAI, platicó para En Contacto sobre la situación que vive Carlos Loret de Mola respecto a su declaración de bienes.

“El presidente sabe muy bien que el INAI lejos de tener facultades para investigar a Loret de Mola, lo que tiene que hacer es proteger los datos privados del periodista… al ser privado no está obligado a declarar nada… el presidente dice que lo pedirá como ciudadano, pero eso es imposible porque él no puede usar su investidura a conveniencia y aún como ciudadano no tiene derecho a pedir datos de ningún particular”, aclaró, además que asegura que López Obrador viola la Ley con esta petición.