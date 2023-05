El INEGI como instituto de datos para implementar políticas públicas

mayo 16, 2023

Redacción Xalapa, Ver. – Juan Manuel Iglesias López, delegado estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (Inegi) afirmó que es obligatorio que los datos que se obtienen de los censos poblacionales se aplique en políticas públicas locales y estatales.

En entrevista en el Congreso de Veracruz dijo que no dan seguimiento a los encargados de las políticas públicas usan la información que ellos generan, sin embargo, destacó que si no los hace no se generan avances en favor de la ciudadanía.

«La información de las encuestas es se uso obligatorio por las diferentes Instancias de gobierno, precisamente para que tomen decisiones».

El funcionario federal confirmó que será el próximo 30 de mayo cuando se va a presentar los resultados del censo agropecuario que realizó el INEGI en todas las localidades con vocación agropecuaria.