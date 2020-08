El ingreso nos cambiará

agosto 3, 2020

En días pasados analice la problemática de algunos temas de finanzas publicas, tomando en consideración que la planeación de estos fue hecha con antelación , constaste que en muchos de sus rubros han cambiado.

Las medidas tomadas en su mayoría se refieren a gasto corriente, por ajustes en los ramos 2000 y 3000, compras y adquisiciones, así como contratación de servicios, en lo relacionado a personal en su generalidad son recomendaciones para donar un porcentaje de los salarios a salud.

Sigue habiendo grandes sueldos, por ejemplo, en el ramo energético, en autónomos, que contravienen la política de la cuatro t, que cita “Nadie puede ganar más de lo que devenga el presidente de la republica de $ 111,900.00. mensuales.

Se mantienen en el ramo 6,000 asignaciones a las obras estrella del presidente, Santa Lucia, tren maya, ferrocarril interoceánico y la refinería de dos bocas.

Constate en el segundo informe trimestral que emite la SHCP, los siguientes datos:

La economía toco su punto mas bajo Al segundo trimestre se observan signos de recuperación económica. Que se cuenta con un sistema financiero fuerte y resilente (¿) y que mantiene su compromiso de no endeudarse.

También refiere que en el segundo trimestre hubo una apreciación del peso, disminuyo la prima de riesgo de los bonos gubernamentales; que los ingresos tributarios aumentaron .01 real anual en el primer semestre, derivado de la actuación del SAT por la recuperación que hizo adeudos de grandes contribuyentes.

Informa que se tuvo un superávit primario de 61mil 196 millones de pesos y un déficit publico de 17 mil 753 millones de pesos.

Que los ingresos petroleros disminuyeron 41.3 por ciento real anual a pesar de un aumento de 1.7 anual en producción de petróleo, por otra parte; que es importante de la contracción de 3.7 real anual de los ingresos presupuestario totales.

La aceptación de la contracción de los ingresos me lleva a la conclusión que muchos administradores publico y gente profesional de las finanzas publicas considera: no hay dinero publico.

En entrevista realizada por el periódico EL PAIS el dos de julio el maestro Carlos Urzúa manifiesta:

“El principal problema que enfrenta México en términos económico es que nos hay dinero público”

A pregunta expresa manifiesta: que la economía de nuestro país es mala, ha empeorado con la pandemia, que su principal problema y el de cualquier ente publico, es la recaudación, que esta es del 14% del PIB.

Con esta recaudación tienes poco dinero, no obstante, el país se ha visto beneficiado con las épocas atípicas que nos a dado el petróleo; con Cantarell con López portillo o con los yacimientos de Campeche con el presidente Fox y Calderón.

México es un país que debería tener una recaudación del 20% de su PIB, como lo tienen otros países latinoamericanos; pero al mexicano no le gusta pagar impuestos y a los políticos no implementarlos, y en el caso del presidente Andrés Manuel; tener como estrategia electoral el no crear nuevos impuestos.

Como están las cosas se requiriere apoyar a la recuperación económica principalmente a la actividad formal, pues se vienen tiempos en donde el arranque será lento y todos reducirán costos y puntos de atención, que debe evitarse su cierre.

La inversión publica ha disminuido a partir del 2019 de 22.4 % con 3.3 de inversión publica y 19.1% del PIB de inversión privada, cayo a 20.2% del PIB , con el 2.8% publico y una baja de la privada a 17.9%

Conclusión no hay dinero en los tres entes de gobierno, pero el federal detenta el control y el pastel con un poco mas del 60% de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal promulgada en 1978, con reformas recientes den 2007 y 2013.

Ahora un grupo de gobernadores están pidiendo que se revise; pues hay puntos que se deben de discutir, ya qué son los estados y municipios los que tienen a su cargo la atención al ciudadano y que sus participaciones por pertenecer al gasto no programable este sujeto a la recaudación y esta se cayo un 3.1% compensada con activos financieros del fondo de estabilización.

Este es un tema que va estar vigente este año y el que entra porque han rebasado los gastos y la recuperación económica a la federación, estados y municipios, y cada mes pudiera empeorar.

La crisis del coronavirus ha venido incrementando, con mayores contagios como el del día de ayer de mas de nueve mil y un sistema hospitalario que pudiera colapsar, habrá que cuidar a las empresas pequeñas y grandes que garanticen la recuperación a mediano plazo.

Se puede recurrir al crédito, especialmente a la que tiene México acceso con el Fondo Monetario Internacional que no pone limitaciones o excepciones para darlo y por los cuales se pago en este año una comisión de 150 millones de dólares por el hecho de aperturarla, sin lugar a dudas este crédito nos daría oportunidad de acometer este fenómeno.

De cualquier manera la deuda subirá por dos hechos sobre los cuales el control de la autoridad es relativo; la deuda externa esta sujeta al tipo de cambio y el porcentaje sujeta a como cerrara el PIB de México.

La verdad nos falta dinero publico para una población como México, tenemos que pagar mas impuestos si queremos un país mejor.