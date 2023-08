El Instituto de Migración en guerra contra Turquía

agosto 11, 2023

La cara dulce de las relaciones México – Turquía es la de un cachorro de perro, entregado al Ejército Nacional por el gobierno de aquel país para restituir al can muerto que, en vida, alcanzó a ayudar al rescate de algunas de las víctimas de lo sismos que sacudieron los territorios turco y sirio el reciente 6 de febrero.

La cara sucia es la de la corrupción mexicana frente a la tragedia de millares de nacionales de aquel país asiático-europeo.

Conocimos ya, gracias a una investigación de la periodista Patricia Cerdeira como el gobierno de CDMX, entonces todavía encabezado por Claudia Sheinbaum, hizo perdedizas 10 toneladas de productos donados por mexicanos solidarios que, más tarde, aparecieron en bodegas de la administración cuatrotera de quien hoy es “corcholata” y en mercados públicos donde se pusieron a la venta.

Lo menos conocido, al menos aquí en nuestro país, es un escándalo que ya adquirió dimensión internacional que involucra a agentes y altos mandos del controvertido Instituto Nacional de Migración, encabezado por el no menos polémico Francisco Garduño –otro consentido y protegido de Andrés Manuel López Obrador, desde que se dedicaba a extorsionar a taxistas “para la causa” del propio AMLO– en los aeropuertos de Ciudad de México, Cancún y en varios más de la zona fronteriza con los Estados Unidos.

Escándalo internacional del cual darán cuenta en breve cuando menos dos de los más importantes medios de comunicación del vecino país del norte.

Sucede que, prácticamente todos los turcos que arriban por vía aérea a nuestro país no solo son violentados en sus derechos humanos, sino además son víctimas del robo de sus pertenencias, de su dinero y hasta de la retención de su pasaporte cuando no es que hasta son regresados al país en el cual se haya originado su vuelo al México de la Cuarta Transformación.

Joyas, dinero, maletas con pertenencias personales quedan en manos de las mafias de la mayoría de los agentes migratorios que se desempeñan en las terminales aéreas antes mencionadas… con el clásico “entre” para sus mandos superiores.

Los nacionales de Turquía no son las únicas víctimas. No hace mucho se dio a conocer el caso de la totalidad de pasajeros de un vuelo charter proveniente de Madrid que corrieron la misma suerte al aterrizar en Cancún: fueron robados –el botín fue de varias decenas de miles de euros– y regresados inmediatamente después, en la misma aeronave a la terminal hispana en Barajas, próxima a la capital del oso y del madroño.

De lo que padecen los pasajeros que provienen de Centro y Sudamérica mejor ya ni le platico.

¿Van a terminar estos asaltos ahora que la Marina está al mando?

¿Incrementarán?

La duda cabe.

¿Todavía late el corazón de Gertz Manero?

Sinceramente, espero que don Alejandro Gertz Manero aún respire.

Pero parece que, para todo efecto en la Fiscalía, tiene rato que él desapareció para siempre.

Y es que no nada más la Policía Internacional, a la que conocemos como Interpol, le rechaza sus “investigaciones” y documentos por mal hechos, sino que en no pocos casos los jueces de nuestro país tienen que liberar a peligrosos delincuentes de toda calaña, precisamente, por lo mal integradas que están las carpetas y/o expedientes que llevan a los juzgados los agentes del ministerio público federal, sin que hasta la fecha el fiscal general haya hecho el mínimo esfuerzo por remediar esa situación que pinta tal cual a la dependencia dizque autónoma que encabeza.

¿Y sabe usted por qué?

Pues porque, al fin y al cabo, en las matinés de AMLO de todos modos le van a echar la culpa a los jueces…

… sin tomar en cuenta que, al menos, la mayor responsabilidad recae en la FGR.

Ojalá, pues, que Gertz aún respire.

Y si lo hace, ojalá también que se ponga ya a trabajar.

Indicios

A ver, a ver, decían que Alejandro Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, sería quien iba a “reventar” el proceso de integración del Frente Amplio por México –como antes lo señalaron en las discusiones de varias iniciativas cuatroteras en el Congreso de la Unión que, finalmente, no apoyó y que fueron desechadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación– y resultó que fueron los militantes de los partidos de Marko Cortés y de Jesús Zambrano (éste, incluso, ya anunció una “pausa” de su participación en la causa) quienes han puesto en duda los métodos y los resultados de la selección de quien coordinará al FAM para posteriormente convertirse en candidato presidencial. Y es que con reclamos de los perredistas Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles y con la resignación del panista tamaulipeco avecindado en Texas Francisco Javier Cabeza de Vaca, el Frente Amplio por México presentó la tarde del miércoles a sus “Cuatro Fantásticos”: Xóchitl Gálvez y Santiago Creel, por el PAN, y Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid, por el PRI. En la próxima fase del proceso uno de ellos quedará eliminado. Ningún priísta se ha inconformado. * * * Guarde usted esta frase. La pronunció AMLO en su matiné de este miércoles 9 de agosto: “Cuando mentimos, robamos, no solo nos afectamos nosotros, también afectamos a nuestras familias y qué culpa tienen de llevar estas manchas…” Le pido que la guarde, la recuerde, porque aplica a toooda la familia –hermanos, hijos, primos, sobrinos, colaboradores cercanos a quienes llama “hermanos”– del propio López Obrador que, de tan manchada, ya se asemeja a los 101 dálmatas. * * * Y en la matiné de este jueves, el ocupante de Palacio Nacional hizo una nada discreta defensa del Cártel de Sinaloa para el cual ya ha tenido anteriores gratas referencias. Ahora fue para tratar de desligar a sus miembros del asesinato del candidato a la Presidencia ecuatoriana Fernando Villavicencio. * * * Morena y sus “corcholatas” intentan seguir viendo la cara de la mayoría de los mexicanos con sus reportes de gastos. Una investigación expone que solo en el caso de la ex jefa de Gobierno de CDMX gasta al día 1 millón 803 mil pesos, lo que suma poco más de 54 millones de pesos al mes. Así resulta que “la científica” ni sumar sabe. En espectaculares el cálculo es que cada una de las cuatro propuestas morenistas a suceder al actual Presidente de la República es de 3 millones de pesos al mes en cada una de las 32 entidades donde desde el anterior diciembre se han venido colgando. Contabilizar el número y el costo de bardas que se pintan y repintan es incalculable. * * * De acuerdo a un medio guerrerense, “al recibir la noticia del asesinato de su primo, la gobernadora ‘quedó como en shock’, lo que causó gran preocupación de su pareja sentimental, Rubén Hernández, de su equipo de seguridad y cercanos colaboradores. Fue entonces que la gobernadora estalló en llanto, al momento que soltó: ‘¡Ya no puedo más! Su padre solo se limitó a consolarla con un ‘tú puedes, no te dejaré sola’. La ‘crisis nerviosa’ de Evelyn, políticamente, le cayó como anillo al dedo a Félix Salgado: mientras consolaba a su hija, en su cerebro pudo haber pasado solo una cosa: cómo sustituirla.” Si usted piensa que la crítica situación de los servicios de salud solo afecta al IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, Pemex, el siguiente mensaje de un médico militar pinta lo que también sucede en las instalaciones de las Fuerzas Armadas –pese a la gran cantidad de recursos que los damos los pagaimpuestos: “Es difícil reconocer el líder cuando lo que pregona no es cierto y solo da atole con el dedo a la gente. En las instalaciones de salud no hay ni paracetamol. De los trámites que realizan las personas para que al mes o a los dos meses tengan su medicamento, su tratamiento, mientras se deteriora día con día más las personas o los cánceres avanzan más rápido. Mientras que en Lomas de Sotelo, en las torres donde viven los generales y sus familias, tienen un dispensario, un médico y tres enfermeras las 24 horas de los 365 días del año, para que en el momento que quieran les compren sus medicamentos, y empleen a médicos y enfermeras como servidumbre en todos lados por si salen a nadar, van al Casino Royal, al gimnasio, la sala de fiesta, a los juegos o, inclusive cuando las señoras salen de compras o a pasear a sus perros para que ellos recojan las heces, pues para eso utilizan nuestros servicios por orden del señor presidente. Dentro de ese lugar existe todo tipo de lujos, alberca olímpica y casinos, pero no hay tratamientos ni medicamentos para personas con enfermedades terminales o diabéticas o enfermos renales por mencionar algunos. El señor AMLO es una farsa muy grande de austeridad. * * * ¿Se acuerda usted de Víctor Hugo Romo el perredista y ahora morenista que lucró en Miguel Hidalgo y que lanzó acusaciones en contra de Xóchitl Gálvez? Pues parece que no le resultó la jugada, ya que en los pasillos de la jefatura de Gobierno, se comenta que el acercamiento del padrino político del perdedor Romo Guerra, Gabriel García Hernández –excoordinador General de Programas Integrales de Desarrollo del gobierno federal, quien tras el fracaso electoral de 2021 fue regresado a ocupar su curul en el Senado– con el grupo de Mario Delgado, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, no le cayó nada bien a Claudia Sheinbaum, y Romo ya se quedó sin aliados. Dicen que Romo ya es un apestado dentro de Morena. * * * Alejandro Armenta está tan desesperado por conseguir la candidatura guinda a la gubernatura de Puebla que llega al extremo de llamar “nazis y fascistas” a quienes se oponen a los libros de la SEP. El primo Nachito Mier no canta mal las rancheras en el mismo tenor. * * * Por hoy es todo. Le deseo, como siempre, ¡buenas gracias y muchos, muchos días!



