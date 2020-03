El juego Snake de Nokia podría entrar al Salón de la Fama

marzo 19, 2020

EU/Medio Tiempo. La industria de los videojuegos se decanta como una de las más redituables económicamente, por eso hay empresas que invierten millones de dólares para crear un título exitoso; con tal relevancia, no es difícil creer que exista el Salón de la Fama en este rubro, de los cuales ya salieron los últimos 12 candidatos donde destaca la presencia de Snake… ¡Sí, el juego del celular Nokia!

El juego de la serpiente que crecía mientras más comía se mide con grandes clásicos del mundo gamer como GoldenEye007, FPS revolucionario del Nintendo 64, Super Smash Bros, una de las franquicias más exitosas del mundo, así como Uncharted 2, cuyo guión fue alabado en diversas ocasiones por la prensa interncional.

Foto: Web

Las votaciones están abiertas en la página oficial del Salón de la Fama (World Video Game Hall of Fame), aunque sólo se puede elegir una opción por día y estará activa desde el 19 de marzo hasta el 2 de abril.

Nominados al Salón de la Fama: Bejeweled Centipede Frogger GoldenEye 007 Guitar Hero King’s Quest Minecraft NBA Jam Nokia Snake Super Smash Bros. Melee Uncharted 2: Among Thieves Where in the World is Carmen Sandiego?

¿Cómo seleccionarán a los ganadores?

De los 12 candidatos saldrán seis ganadores, tres de ellos serán los que mayor cantidad de votos consigan por parte del público, el resto será con una votación entre un grupo de la prensa especializada en videojuegos.