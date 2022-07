El lunes inicia vacunación antiCOVID para niños desde 9 años en la CDMX

julio 8, 2022

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El Gobierno de la Ciudad de México informó que del lunes 11 al viernes 15 julio, continuará la vacunación contra COVID-19 con el biológico Pfizer en su dosis pediátrica para los menores con 9 años cumplidos y rezagados de 10 y 11 años, así como segunda dosis a jóvenes de 12, 13 y 14 años que hayan recibido su primera dosis por lo menos hace 21 días.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que a partir de la próxima semana los menores de 9 años, los rezagados de 10 y 11 años y los jóvenes de 12 a 14 años que requieran su segunda dosis podrán acudir a 55 puntos de vacunación a recibir su vacuna en un horario de 08:30 a 15:00 horas.

“En el caso de Casas Hogar vamos a vacunar, Secretaría de Salud ahí no tiene problemas, están censadas e iniciará la vacunación. En el caso de niños y niñas postradas es el mismo mecanismo también. ¿Dónde podrían registrarse para llamar por teléfono? Sería al LOCATEL (…) pueden llamar a LOCATEL para hacer su solicitud de vacunación en casa”, agregó.

En compañía de la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, la mandataria local señaló que en la Ciudad de México se han vacunado alrededor de 195 mil niños y niñas de 10 y 11 años, de 850 mil menores que hay de 5 a 12 años en la capital.

El director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark García Dobarganes, informó que la Ciudad de México recibió 90 mil vacunas pediátricas de Pfizer, lo que permitirá vacunar a menores de 9 años, rezagados de 10 y 11 años que no se hayan vacunado antes y jóvenes de 12 a 14 años con segunda dosis, quienes también recibirán biológico Pfizer.

“Les pedimos −en medida de lo posible, y sabemos que la gente lo ha estado cumpliendo y se los agradecemos− ir de acuerdo al calendario de vacunación; también, si ustedes pueden, les recomendamos acudir con el expediente que se descarga en mivacuna.salud.gob.mx; si no llegan con eso, les damos uno ahí, lo llenamos, pero sí queremos enfatizar que nos ayuda muchísimo como personal del Plan de Vacunación para hacer un proceso más ágil, más cómodo y más eficiente para todos”, agregó.

Indicó que la inmunización de niñas y niños de 9 años cumplidos, rezagados de 10 y 11 años, así como segunda dosis a jóvenes de 12 a 14 años se realizará conforme a la letra inicial de su primer apellido y bajo el siguiente calendario: A, B, C lunes 11 de julio; D,E,F,G, martes 12 de julio; H,I,J,K,L,M miércoles 13 de julio; N,Ñ,O,P,Q,R jueves 14 de julio; S,T,U,V,W,X,Y,Z el viernes 15 de julio.

Los requisitos son tener 9 años, 10 u 11 años cumplidos (con fecha de nacimiento entre el 11 de julio de 2010 y el 15 de julio de 2013); llevar Acta de Nacimiento o CURP, e ir acompañados de un adulto, puede ser padre, madre, tutor o familiar. En el caso de los jóvenes de 12 a 14 años deben haber recibido su primera dosis de la vacuna Pfizer hace por lo menos 21 días.

Los 55 puntos de vacunación estarán abiertos de lunes a viernes en un horario de 08:30 a 15:00 horas y podrán elegir la unidad que mejor les convenga. Para consultar su ubicación entrar al mapa interactivo en vacunacion.cdmx.gob.mx.

El titular de Gobierno Digital de la ADIP puntualizó que aquellos menores con 8 años que cumplan 9 años en 2022 serán incluidos en la próxima etapa de vacunación.

Finalmente se precisó que esta semana no se vacunará a adultos rezagados que les falte primera, segunda o refuerzo; sin embargo, tan pronto se cuenta con disponibilidad de vacunas se informarán las fechas.