El lunes se conocerán los nombres de los nuevos integrantes del gabinete federal, anuncia López Obrador

septiembre 29, 2023

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Tras la definición de las listas de aspirantes de Morena a cargos de elección popular, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el lunes dará a conocer los nombres de los elementos de su gabinete que dejaron el cargo y sus sustitutos.

“No sé exactamente cuántos han pedido licencia. Conozco de algunos casos, el de Hugo López Gatell, el de Ricardo Sheffield, que no me ha entregado todavía la renuncia, me entregó una carta de agradecimiento. ¿Qué otros casos? Rocío, que todavía no me ha entregado; Javier May ya se fue, que estaba en el Tren Maya. Ernesto Prieto, Rabin. El lunes ya voy a dar a conocer los nombres y ya voy a empezar a nombrar sustitutos”.

Por cierto, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell es aspirante a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; el titular de Profeco, Ricardo Sheffield, es precandidato en Guanajuato; la secretaria de Energía, Rocío Nahle, en Veracruz; y el ex titular de Fonatur, Javier May en Chiapas.

Esto, además del coordinador de política y gobierno de Presidencia, Rabindranath Salazar, el cual busca gobernar Morelos; y el titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Ernesto Prieto también en Guanajuato.