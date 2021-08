El martes inicia aplicación de vacuna Sinovac a jóvenes de 18-29 de Iztacalco y Tlalpan

agosto 22, 2021

Carlos Guzmán Martín/CDMX. Como parte de la Fase 26 del Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México, el Gobierno capitalino informa que, entre el martes 24 y el sábado 28 de agosto, se aplicará la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 a 151 mil 63 adultos de 18 a 29 años residentes de las Alcaldías Iztacalco y Tlalpan.



El director general de Gobierno Digital de la Agencia de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark García Dobarganes, dijo que durante la jornada se estima inmunizar diariamente a 30 mil personas con segunda dosis del biológico Sinovacen las demarcaciones de Iztacalco y Tlalpan, mismas que se aplican dentro del intervalo recomendado -entre 28 y 35 días después de la primera dosis-.



“Cada persona que recibió la primera dosis en estas Alcaldías, va a recibir un mensaje de texto con la Unidad Vacunadora, el día y la hora de cita de vacunación; esto va a incluir, la recomendación de en qué momento acudir, con el objetivo de hacer más ágil la atención e intentar una espera mucho más cómoda a todas las personas (…) solo estaremos recibiendo personas para cita de segunda dosis, no vamos a atender rezagos de primera dosis”, expresó.



La jornada de inmunización se realizará conforme a la letra inicial de su primer apellido y el siguiente calendario: A, B, C, martes 24 de agosto; D, E, F, G, miércoles 25 de agosto; H, I, J, K, L, M, jueves 26 de agosto; N, Ñ, O, P, Q, R, viernes 27 de agosto; S, T, U, V, W, X, Y, Z y rezagos, sábado 28 de agosto. Las sedes son las siguientes: Iztacalco – Palacio de los Deportes (Pabellones); y Tlalpan – Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN) y Escuela Nacional Preparatoria No. 5.



En caso de perder su cita que les corresponde, se recomienda asistir el último día de la jornada y también pueden consultarla en https://www.vacunacion.cdmx.gob.mx o llamando a LOCATEL al 55-5658-1111. Se recuerda a la población que es importante respetar su cita, llegar 15 minutos antes y acudir con el comprobante de la primera dosis; si cuentan con la Cartilla Nacional de Salud es importante llevarla.



En compañía de la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, el director general de Gobierno Digital de la ADIP comentó que la próxima semana también se inmunizará a personas que no hayan recibido su segunda dosis del biológico Sinovac y sean residentes de la Ciudad de México, por lo que, si se vacunaron con la primera dosis antes del 28 de julio, pueden acudir entre el martes 24 y el sábado 28 al Palacio de los Deportes, Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN) y Escuela Nacional Preparatoria No. 5; el único requisito es llevar el comprobante de vacunación.



A la fecha, se han aplicado un total de 9.4 millones de vacunas contra COVID-19 en la Ciudad de México: 6.3 millones han recibido una dosis (representa el 89 por ciento de los 7.1 millones de personas mayores de 18 años); y 3.3 millones ya tienen el esquema completo (representa el 47 por ciento de los 7.1 millones de personas mayores de 18 años).