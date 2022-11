noviembre 18, 2022



No sé a ciencia cierta, si el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, sea como lo asevera la ilustre jefa de la Oficina del Programa de Gobierno, Waltraud Martínez Olvera, el mejor Gobernador de los tiempos modernos de Veracruz, porque no me da a mi la experiencia, ni la carrera como para tal aseveración, sin embargo, si considero que el hombre ha sido, un gobernador atípico.

Al principio de su administración, García Jiménez fue distante y medio huraño, no solo con a prensa, sino con la ciudadanía también, se notaba que no estaba del todo a gusto con la silla, sin embargo asumió su papel, como lo dictaban los designios de su partido y a fuerza de caminarle, hoy se ve mucho más a gusto en sus zapatos.

Los proveedores del gobierno estatal, me han dicho que ha ido pagado, poco a poco, eso sí; pero ahí la lleva, la realidad es que a como está la crisis económica mundial, el xalapeño ha logrado sortear, todos los despropósitos de un gobierno atípico por su naturaleza; no olvidemos que a García Jiménez le ha tocado pandemia y condiciones financieras poco favorecedoras, e independientemente el señor ¿Para que mentir? No estaba preparado para ser gobernador de Veracruz, le pasó como al cuate responsable, que embaraza a la novia a los 16 años, le va cumplir, pero apenas va a averiguar como y eso no está mal, eso ya lo sabía el electorado que le confió su venia.

De la construcción de obras de infraestructura en materia civil, educativa y de salud, si bien no hay obras magnas, pues ahí va haciendo lo que se puede, con lo poco que tiene y si a esto aunamos, lo complicado que tiene que ser subordinarse a un presidente y líder con el poder y carisma de Andrés Manuel López Obrador, definitivamente el xalapeño no lo ha tenido fácil, sin embargo ahí sigue caminando, día con día.

Y es justo ahí donde no entiendo el porqué, recurra a mecanismos tan primitivos, como el presentar tablas comparativas en su 4º Informe de Gobierno, comparándose con los anteriores gobernantes, señalando haberlos superado, si lo más notorio que hicieron los gobernantes anteriores, fueron actos de corrupción, robo, revanchas y venganzas políticas.

Que se recuerde Javier Duarte de Ochoa, todo el tiempo tenía problemas de liquidez, a todo mundo le debían, además los programas insignia de su administración, fueron las empresas fantasma y el recuerdo más poderoso de su mandato, fue la agresión de los jubilados en 2015 ¿Quien le dijo a García Jiménez? Que era una buena idea, situarse en una tabla junto con ese impresentable, seguro alguien que no lo quiere ¡Caray!.

Ahora, qué ponerse en la tabla con Miguel Ángel Yunes Linares ¡Caray! Si el hombre es el rey de la revancha y la venganza política, ¿Quién le arma esos discursos? A Cuitláhuac García.

Ahora que lógico, es que si como doña Waltraud manifiesta, el pueblo está cierto de que García Jiménez, ha sido el mejor Gobernador de la historia moderna de Veracruz, ¿Quién es ella? Para llevar la voz de todo ese pueblo, que aún no la ha elegido, para ningún puesto de elección popular; porque escuchar al diputado Gómez Cazarín, aseverar tal cosa, o al senador Pérez Astorga decirlo, fundamentando esto en su compromiso de llevar la voz del pueblo, lo creo, pero ¿A quien representa? La señora Martínez Olvera, como para llevar la voz de alguien, sí a caso la de su familia, que bastante favorecida se ha visto ese periodo de gobierno, y eso hace que el dicho, pierda validez.

Muchas personas de a pie, consideran al gobernador García Jiménez un muy buen gobernador, pero es muy temprano aún, para decir si es o no, el mejor de la historia, sin embargo no es tan tarde, como para esos actos de desesperación.

Cosas de la vida y menudencias

¡Ay mis chulos! Para hoy los quinces de Chabelita y en nada veremos un nuevo presidente, en el Poder Judicial Veracruzano, ojalá y sea alguien con más dignidad y oficio que doña Chabelita, que pasará a la historia como tremendo personaje, mucho más preocupado por nimiedades como sapos e inodoros que por la impartición de justicia.

Allá en Pánuco en el Informe de Gobierno, se notó mucho quien llevó porra, con matraca y megáfono con cargo al erario público, por cierto; también se notó mucho, que el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, sin ruido, ni aspavientos, estuvo muy cerquita de doña Rocío Nahle.

Así las cosas mis hermosos, nos leemos el martes, pasen un muy lindo fin de semana.

