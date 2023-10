El momento de soltar a Sergio Rodríguez

octubre 17, 2023

Hablar de los orígenes de Sergio Rodríguez Cortés, no sería justo, en algún momento todos tenemos un pasado y depende en la boca o en la pluma de quien sea caiga, será una gloria o un infierno, sin embargo admito, si algo hay que reconocerle, es que el hombre ha vivido dentro del presupuesto, luego entonces ¡No ha vivido en el error!

Presuntamente Sergio Rodríguez Cortés, inició siendo perredista y en la administración de Fidel Herrera Beltrán, fue un perredista muy fiel; años más tarde, en la administración de Javier Duarte de Ochoa, fue el perredista más paciente, prudente y verbal contingente; mientras que en el bienio yunista, el robusto perredista, mató víbora en viernes con la alianza, y hasta su diputación plurinominal le tocó, admito que sus performances en tribuna, siempre fueron una fantasía.

Hasta ahí, hubiéramos pensado que el señor tenía sus talentos, sin embargo en el momento en el que se subió al tren morenista, es donde muchos se quitaron el sombrero y es que tal pareciera, que el oriundo de Camerino Z Mendoza, fuera un habilidoso de la ciencia política ¡Pero no! Lo que ocurre, es que en tierra de ciegos, el tuerto es rey y no podemos negar que el oficio político en Veracruz, ha desmerecido en los últimos años y de aquellos años de gloria de Jesús Reyes Heroles y de Adolfo Ruíz Cortines, no queda más que el recuerdo.

Ahora bien, que el gobernador García Jiménez, le de un espaldarazo, cada vez que señalan al procurador del Medio Ambiente de acoso, amenazas, extorsiones y un sinfín de fechorías más, está bien hasta cierto punto, recordarán cuando en el año 2020, García Jiménez lo defendió soterradamente, de aquel feo asunto de los 10 millones de pesos, solicitados a modo de cochupo, al corporativo Walmart Veracruz, en aquel entonces el Gobierno Estatal, no tenía una campaña en puerta y mucho menos tendría interés en tener relación alguna con los empresarios locales.

Hoy con la COPARMEX, señalando a Rodríguez Cortés a diestra y siniestra de haber emprendido una campaña de “acoso, amenazas de clausura y multas millonarias” la situación es muy diferente, por un lado, el MORENA inicia su proceso electoral interino y el Gobierno Estatal, sufre el desgaste propio del ejercicio del poder y por el otro, la popularidad e imagen del gobernador García Jiménez, no roza los más altos índices de popularidad.

Y entre que son peras o son manzanas, llegó la hora de soltar a Sergio Rodríguez Corté ¡Vaya! En el caso de que no se quieran salpicar, no es la primera vez, ni será la última y más vale mandarlo a disfrutar de sus ahorros, que dejar que el electorado piense que el señor está haciendo las veces de Corazón Alegre para las campañas que se avecinan.

Cosas de la vida y menudencias

¡No bueno! Con los priístas y su rebatiña por el Comité Directivo Estatal del PRI veracruzano, ¡Omigod! les cuento que ayer, corrió fuerte el rumor de la llegada del señor Adolfo Ramírez Arana a la Presidencia del partido y de Lorena Piñón Rivera a la Secretaría General, seguramente Ramírez Arana, estará desconsolado de no poder llevar a su esposa, la señora Ana Rosa Valdés en la fórmula, ellos siempre tan compartidos.

Al parecer habrían dejado en el camino a Fernando Kuri Bis, quien hasta una entrevista, que nadie vio por cierto; en el portal de Joaquín Rosas Garcés pagó ¡Schade!

¡Ay don Patochi! Hasta en prensa y desayunos con medios invierte, también rompió el cochinito y contrató community manager, lo que sea de cada quien, se rodea de profesionales y paga su valor, no como Eugenio Derbez, que quiere que le trabajen de gratis… y así como Derbez, hay un montón, por eso luego quedan en segundo lugar.

En fin mis hermosos, mañana nos leemos que el año, ya se nos fue.