El multijugador de Halo Infinite será gratuito para todos

México/FW. Comenzaron a circular rumores sobre que el multijugador de Halo Infinite sería free-to-play. SI eso te emocionó, te alegrará saber que ya se confirmó que este proyecto será gratuito.

Por medio de una publicación en Twitter, 343 Industries y Xbox Game Studios confirmaron que el multijugador de Halo Infinite será free-to-play. Esto quiere decir que no tendrás que comprar el juego base o estas suscripto a Xbox Game Pass para disfrutarlo.

Eso no es todo, puesto que también se confirmó que el multijugador de Halo Infinite aprovechará todo el poder de Xbox Series X. Así pues, tendrás la oportunidad de jugarlo a una tasa de 120 cuadros por segundo si tienes una pantalla con esa tasa de refresco.

“Halo es para todos. Podemos confirmar que el multijugador de Halo Infinite será free-to-play y tendrá soporte para 120 fps en Xbox Series X. ¡Más detalles se compartirán más adelante!”, explicó 343 Industries en Twitter.

Halo is for everyone. We can confirm #HaloInfinite multiplayer will be free-to-play and will support 120FPS on Xbox Series X. More details will be shared later! pic.twitter.com/9bIrppFiON