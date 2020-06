El nuevo y polémico balón de la Premier

Inglaterra/Medio Tiempo. El nuevo diseño del balón que correrá en las canchas de la Premier League la próxima temporada fue revelada por su creadores, Nike, el cual es muy parecido a una pelota de golf, por lo que los aficionados rápidamente lo relacionaron con Gareth Bale debido a su gusto por ese deporte.

Nike dio a conocer todos los detalles de este diseño, el cual estuvo a prueba desde hace 8 años.

«El movimiento es impredecible una vez que la pelota ha sido pateada», dice la propia Nike. También se indica que Flight tendrá un 30% más de vuelo que el balón anterior de la Premier, el ‘Merlín’. El nuevo balón ha estado ocho años siendo probado y experimentado. Los expertos creen que puede tener un impacto en los porteros como el del Jabulani, el revolucionario balón que fue protagonista en 2010 durante el Mundial de Sudáfrica.

