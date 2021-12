“El objetivo no era impedirles el paso” a migrantes: Sheinbaum

diciembre 13, 2021

Redacción/Al Momento MX. Tras el enfrentamiento entre migrantes y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en su llegada a la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que el objetivo de la policía no era impedirles el paso hacia la Basílica de Guadalupe, sino que su arribo fuera de manera ordenada.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina reiteró que ni la corporación policiaca ni el Gobierno de la Ciudad de México querían impedir el propósito de la caravana migrante de llegar al templo Mariano, sino que éste fuera ordenado y que no lo hicieran a pie, por la Calzada Ignacio Zaragoza, por lo que se esperaban autobuses para transportarlos.

Destacó que los migrantes rechazaron la propuesta de pernoctar en el albergue instalado en el Deportivo Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, el cual contaba con los servicios necesarios para su estadía. “Esta es una ciudad hospitalaria, que vamos a respetar –como siempre lo hacemos– los derechos humanos”.

“El objetivo no era impedir el paso, jamás. El objetivo era ordenar la entrada de los migrantes a la Ciudad de México, se les ofreció el albergue y ellos prefirieron irse a la Basílica. Nunca fue el tema de no dejar entrar, si no que entraran de manera ordenada, mientras se realizaba el diálogo de a dónde se iban a dirigir“, afirmó Claudia Sheinbaum.

La jefa de Gobierno destacó que se buscó establecer con los migrantes el diálogo para procesar varias cosas: “uno, si iban al albergue en Iztapalapa; dos, si podían ir a la Basílica de manera ordenada para que no fueran unos a pie, otros en camión, y tres que no podían quedarse en la Basílica. Sin embargo, ellos a la llegada ellos buscaron irse directamente a la hacia la Basílica de Guadalupe“.

Ante el enfrentamiento registrado este domingo, Claudia Sheinbaum indicó que se revisará el protocolo de actuación de la policía capitalina y llevar a cabo modificaciones al mismo en caso de ser necesario; sin embargo, descartó que existiera abuso policial hacia los integrantes, dado que 13 de los 17 lesionados son uniformados.

También mencionó que los coordinadores de la caravana solicitaron una reunión con Secretaría de Gobernación, Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y la Comisión de Derechos Humanos capitalina, la cual se realizará este lunes; solo se esperaba ver cuál es la intención.