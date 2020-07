El orizabeño se ha educado, son los foráneos quienes no respetan medidas: Alcalde

julio 14, 2020

Redacción/Xalapa.- El alcalde de Orizaba, Igor Roji habló para En Contacto sobre cómo están llevando la pandemia en este repunte de casos dados en la región montañosa.

“No hemos bajado la guardia, seguimos trabajando muy fuerte, lamentablemente la pandemia sigue avanzado, así como en muchos países del mundo aquí tambien. En Orizaba tenemos 380 casos confirmados, 21 decesos, lo cual es bastante bajo comparado con otros municipios y la verdad es que seguimos apretando muchísimo”, afirmó el alcalde.

Roji criticó que sean los foráneos quienes no cumplen las medidas de sanidad en su ciudad, caso contrario a los orizabeños quienes sí se están cuidando; “somos 120 mil habitantes de Orizaba y hasta 40 mil de municipios vecinos y no podemos negarles la entrada pero el 61 por ciento de la gente que camina en el municipio de Orizaba son de esos municipios vecinos y ese mismo porcentaje aplica para el uso de cubrebocas que no usan, no se vale”, lamentó el priísta.

“El orizabeño se ha educado y ha utilizado el cubrebocas de una manera constante… de que tenemos casos sí… pero es un problema muy complejo por que o atiendes la salud o atiendes la economía”.

También reconoció el conflicto discursivo que se tiene contra el gobierno federal y afecta a los lugareños. “Todos los lugares públicos están cerrados y todos los espacios que pertenecen al ayuntamiento… los que se han abierto es por el discurso que trae el gobierno federal y que de repente cuando les dices «no puedes abrir» te dicen «¿cómo no? si el gobierno federal me está permitiendo»… y eso también ha sido un problema para nosotros.

Finalmente invitó a cada ciudadano a tener su propio semáforo individual donde analices si cumples con los requisitos para enfermar de gravedad como hipertensión, diabetes, más de 60 años, tendrías semáforo rojo, pero si eres deportista con buena alimentación menor a 30 años tendrías semáforo verde.