El Poder Judicial

Y en vista de que el joven Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura, repetirá en la LXVI Legislatura, el personal administrativo del Poder Judicial, se puso las pilas, porque el de Hueyapan de plano cual Bartolas los dejó, por ello tuvieron que implementar estrategias de contención del gasto.

Así que les cuento hermosos míos, que por su parte doña Joana Bautista, la directora de Administración del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, hizo su labor a conciencia y quemó pestaña.

Una de esas estrategias, se implementó en el rubro de economía de servicios personales y el impacto del mes de enero a julio, fue de 48 millones, 41 mil 240 pesos; mientras que la extinción de 29 juzgados microregionales, familiares y digitales, para el periodo de julio a diciembre, trajo consigo un impacto de 26 millones, 354 mil 159 pesos; en tanto que la estrategia implementada por doña Joana Bautista de eficiencia de recursos y austeridad, en los meses de agosto a diciembre, tuvo un impacto de 33 millones, 77 mil 813 pesos, dando como resultado un impacto total de 107 millones, 473 mil 214 pesos, ¡Pues ni tan mal!.

Ahora bien, los 48 millones, 41 mil 240 pesos, de economías en servicios personales, se dieron por la reducción de la compensación, en áreas de la contraloría, subdirecciones, seguridad, fondo auxiliar, así como la contención de ocupación de plazas vacantes, es decir no se contrató más personal.

Con el cierre de los 29 juzgados, se cancelaron 123 plazas de personal de confianza, de base, de contrato y personal de compensación, lográndose con ello, un ahorro de 26 millones, 354 mil 159 pesos.

Y por último pero no menos importante, la estrategia de eficiencia de recursos y austeridad, fue aplicada en los meses de agosto a diciembre y consistió en una reducción voluntaria, del 30 por ciento en la compensación; una reducción voluntaria, de la compensación de 36 puestos de la estructura; la eliminación de secretarios adjuntos, la reestructuración en los servicios médicos, la eliminación de licencias con goce de sueldo, por covid 19; una reestructuración, de la dirección de Control y Estadística, la cancelación de vales de gasolina, la cancelación de fondos revolventes, cancelación de la compra de papelería de lujo y ahorro en insumos varios.

A grandes rasgos, esto es lo que se hizo para ajustar el gasto y les cuento que para el presupuesto 2022, se pretende ejercer un presupuesto eficiente pero austero, con la implementación de estrategias, que traigan consigo mayor eficiencia y transparencia, en el manejo de los recursos.

Pues bueno alguien ha estado haciendo bien su chamba y ha sido el equipo de la Dirección General de Administración del Poder Judicial, que así sigan.

Sigue el culebrón de dimes y diretes, entre el gobernador Cuitláhuac García y el diputado Gutiérrez Luna, han sacado desde fotos, donde aparecen ambos muy sonrientes, hasta memes y demás cotorreo; lo interesante de todo esto, será ver la reacción de doña Rocío Nahle, puesto que aunque el gobernador Garcia Jiménez, no le ha dado su bendición a Gutiérrez Luna, en una de esas logra penetrar todos esos sectores, que por una u otra razón, se han dejado de lado y en el olvido, pero que también votan.

De momento, muchos de esos grupos de vacas sagradas del periodismo y Asociaciones Civiles, ya se reunieron con el minatitleco radicado en Texcoco, ya les contó su proyecto y ya los enamoró, habrá que ver si con las bases de la militancia del Movimiento de Regeneración Nacional, tiene el mismo éxito.

