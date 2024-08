El Poder Judicial no se toca: marchan en Xalapa

El Poder Judicial no se toca: marchan en Xalapa

agosto 25, 2024

Juan David Castilla.-Decenas de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) e integrantes de organizaciones civiles se manifestaron y marcharon en la zona centro de la ciudad de Xalapa, como parte de sus acciones en rechazo a la reforma judicial.

Los quejosos se concentraron en la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, frente a Palacio de Gobierno, y después caminaron hacia el parque Benito Juárez, donde se pronunciaron con megáfono contra la reforma mencionada.

“El Poder Judicial no se toca, división de poderes”, “en la antesala de una dictadura y no ves”, se leía en lonas grandes que sostuvieron durante su recorrido sobre la calle Juan de la Luz Enríquez.

Los inconformes también recorrieron el Viaducto del parque Juárez y las calles Ignacio Zaragoza y Primo Verdad para regresar a la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, donde hicieron una serie de pronunciamientos.

En el lugar, indicaron que la manifestación pretende contribuir a la defensa de los derechos establecidos en la Constitución, donde se indica que la primera garantía que se tiene es la división de poderes.

También consideraron que la reforma judicial representa un atentado contra los derechos de los magistrados y jueces.

“Esta defensa es para todos. No se puede dialogar con quien piensa fanáticamente, no podemos dialogar con quien no quiere», increparon.

De acuerdo con el abogado penalista Carmelo Reyes Gallardo, es necesario dar a conocer a la población sobre los riesgos de una reforma judicial que pueda afectar la libertad y los derechos de los ciudadanos.

“Lo menos que me preocupa a mí son sus privilegios. Lo que a mí me preocupa es que un derecho humano de la ciudadanía, como es la libertad, como es la vida, como son las propiedades, se vean afectados. Ese es el temor que da porque al no existir contrapesos, tu única voz como poder es la que cuenta. Entonces creo que ahí es lo peligroso”.

En la ciudad de Xalapa hay 25 magistrados, 15 jueces de distrito, cuatro jueces en materia laboral federal, cuatro jueces en un centro de justicia penal, un juez mercantil y cinco jueces de distrito en materia de amparo.

El Séptimo Circuito del Poder Judicial de la Federación, con sede en Xalapa, tiene juzgados y tribunales en las ciudades de Boca del Río, Córdoba, Tuxpan, Poza Rica, Villa Aldama y Emiliano Zapata.

Los trabajadores recordaron que se emitió un acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal en el que establece cuáles son los asuntos urgentes que se van a seguir atendiendo, por ejemplo, en materia laboral, serían todos los casos relacionados con derecho colectivo, como las huelgas. En materia civil, todo lo relacionado con menores. En materia penal, todo lo que sean detenciones ilegales, privación de la libertad, entre otros.

En la movilización participaron integrantes del Frente Cívico Nacional, Misión Rescate México, Xochitl Lovers Veracruz, México Unido, Colectivo Ciudadano Región Coatepec, Redes Ciudadanas por Veracruz, Confederaciones Ciudadanas de la Sociedad Civil, Todos por la Salud de Veracruz, Alianza Mexicana de Abogados y del Consejo Estatal de Participación Ciudadana, por mencionar algunas organizaciones.