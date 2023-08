EL POLICÍA TIKTOKER Y LO QUE SE HACÍA ANTES CON JEFES DE VERDAD

agosto 18, 2023

+ ¿Estará enterado Manuel Velasco de la violencia contra Eleaney?

+ La encuesta que le picó el cicirisco a varios.

+ Se rebela el Tío Marcelo; ¿se irá a Movimiento Ciudadano?

Que el evento estelar de Xallitic este jueves

valió pilín por las bocinas compradas en Casa “Agüed”

–Chopenjawer

En Poza Rica se ha desatado una violencia inocultable. Hay una disputa cruenta entre quienes quieren controlar la plaza a raíz de la detención o muerte de líderes criminales.

Y al no haber cabecillas, pues los subordinados andan como locos quesque peleando la plaza… Parece que no vieron la película «El Infierno» y muchos menos cuando el «El Cochiloco» reflexiona sobre que van a matar a la gallina de los huevos de oro…

Pero esa es otra historia.

Definitivamente algo no está funcionando en la región de Poza Rica y Papantla que se había mantenido –de alguna u otra manera– en relativa paz durante cierto tiempo.

Se puede decir que los hechos violentos se incrementaron a raíz también de las disputas políticas, pues la delincuencia organizada sabe que el tener control de Ayuntamientos o funcionarios, les ayuda para la protección de sus diversos «negocios».

En el caso de la región del norte de Veracruz, de unos meses para acá, gente como el periodista Bernabé Vallejo Olvera –uno de los más experimentados en esa zona– ha reportado diariamente el aumento de delitos de alto impacto como balaceras o ejecutados, algunos aspirantes a alcaldías o diputaciones.

Hay fuentes que comentan que esa violencia se opera desde el vecino estado de Puebla, de donde llegan sicarios, hacen su “jale” y se regresan para esconderse en pueblos cercanos. Por ejemplo, el poblado Venustiano Carranza está a sólo 20 minutos de Poza Rica.

Otro ejemplo: se ha mencionado constantemente que los hermanos Picazo, de Coyutla; y el famoso líder de “Los Pelones” de Coxquihui, Reveriano Pérez Vega (todos señalados como generadores de violencia) se esconden en ese estado vecino, con facilidad para volver a entrar a territorio veracruzano.

Es secreto a voces que desde la llegada de la Cuarta Transformeishion como régimen, cambiaron muchas de las formas en que se hacía política y eso incluyó al área de seguridad; de entrada, la instrucción nacional es la de «Abrazos, no balazos», que a mucha gente no le parece porque definitivamente no se puede combatir al crimen con palabras, discursos o buenas intenciones.

Y es que así como en política, la violencia se ha polarizado en recientes años, sobre todo desde la aparición cínica y descarada –a principios del nuevo milenio– de la delincuencia organizada como los nuevos y populares actores de una novela sangrienta llamada México, glorificados en la cultura popular.

En Veracruz, anteriormente, si bien existían militares en los mandos superiores, estos no reñían con los jefes y comandantes policiacos de carrera que fueron pilares de la antigua Dirección de Seguridad Pública, misma que alcanzó el nivel de secretaría en los tiempos de Miguel Alemán Velasco (1998-2004).

De hecho, algunos de esos mandos entendieron que tenían la obligación de darle lugar a esos jefes policiacos que conocían bien el estado, mantenían la paz y controlaban a los grupos de poder regional (caciques, líderes sociales, cabezas de sindicatos, etcétera); que eran los indicados, los efectivos para las encomiendas de tener en control a presidentes municipales que perdían el piso o para resolver los conflictos en cada región.

Uno de esos jefes era Jesús Lozano Cayetano, uno de los comandantes de Seguridad Pública más respetados en la entidad porque fue inspector en varios municipios. Su especialidad era llegar a lugares considerados como focos rojos para poner orden.

Tenía fama de ser muy cabrón y medio… porque sí: era necesario serlo ante gente que de plano no entendía ni con leyes ni con cárcel (mucho menos abrazos).

Cuenta uno de sus allegados que cuando Lozano Cayetano llegaba, lo primero que hacía era juntar a su gente y apañar a un malandro; que a esto lo «paseaban», lo «sopeaban» y de ahí sacaban la información para ir en friega a buscar a los demás cómplices e involucrados. Todo esto en horas.

Este método era efectivo. Tanto que cuando sabían que un jefe como Lozano Cayetano llegaba a una región, lo primero que hacían era salir huyendo porque sabían que iba a haber «limpieza».

Tan eran respetados esos jefes, que nadie se metía con ellos. Se imponían por la trayectoria y fama que tenían de verdaderos hijos de “fruta”… o algo así.

«Lo que se hacía antes con jefes de verdad», me dice mi fuente.

Luego entonces, ahora se entiende cómo en Poza Rica la flota policiaca andaba burlándose del que se supone sería el nuevo comisario, llamado Mizrrayn, de quien se pitorrean porque le gusta hacer videos de TikTok y tiene sólo 26 años de edad.

Ese supuestamente sería el mando para combatir a los malosos que andan sueltos poniendo narcomantas con todo y 700 efectivos recién llegados.

«Ahí deben de enviar un matón con placa. Que lean la historia de Pegueros, Lozano Cayetano, Remigio Ortiz, Lara Montero… No iban a llegar a hacer TikToks».

¿De verdad en la Secretaría de Seguridad Pública no tienen mandos verdaderos y de peso para enfrentar al crimen? ¿A qué le están apostando en el caso de Poza Rica? ¿A matar a malandros a punta de risas? O sea, Poza Rica no está ahorita para ocurrencias.

Por la tarde de este jueves –luego de la exhibida nacional por varias horas— la respuesta de la ESE-ESE-PE fue: «Con relación a las notas periodísticas que señalan el presunto nombramiento de un encargado de seguridad pública municipal en Poza Rica, por parte de la SSP, se precisa que dicha información es falsa. La institución nombrará a un mando operativo con el perfil adecuado para dichas funciones, información que será publicada a través de medios y redes oficiales».

Hubiese sido el colmo, chingao.

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: En el mes de la mujer, en marzo, el consejo político nacional del Partido Verde, emitió un acuerdo con el que destituyeron a la secretaria general de dicho partido en Veracruz, Eleaney Sesma, sin derecho de audiencia y haciéndola responsable por las irregularidades del ejercicio 2021, año en el que Marcelo Ruiz estaba como dirigente… La ex dirigente estatal denunció ante el Tribunal Electoral Estatal los actos de violencia política en razón de género y actualmente su expediente se encuentra en la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación… ¿Sabrá de esto el «El Güero» Velasco que anda de gira este viernes por el sur de Veracruz? ¿Qué opinará al respecto?

OTRA NOTA: Y hablando de mujeres y no de traiciones, la que este jueves hizo mucho ruido en la aldea fue la encuesta del periódico El Heraldo de México, que de plano (a 289 días de las elecciones para la gubernatura) da una victoria aplastante a Morena por arriba de 40 puntos, sobre el bloque opositor integrado por PRI, PAN y PRD, con todo y el Movimiento Naranja del Tío Dante… Según los datos de la empresa encuestadora Poligrama, Morena y aliados tendrían por lo menos 67% de preferencias, contra apenas el 20% del frente opositor… Los punteros para ambas alianzas (en caso de que se mantengan) son la secretaria de Energía, Rocío Nahle (Morena); y el diputado federal Pepe Yunes (PRI)… ¿Será que el peroteño le entre otra vez al quite?… No se azoten, en política nada está escrito; todo puede pasar.

LA ÚLTIMA PORQUE YA ESTÁ DANDO LATA EL TITO: El que de plano anda bien peído es el ex canciller Marcelo Ebrard… Resulta que el aspirante presidencial parece que finalmente se dio cuenta de que no le van a dar los números y mejor decidió arremeter duro contra Morena justo al cierre de casi decidir quién será el candidato o candidata (le llaman “Coordinador de la Defensa de la Transformación”, por aquello de la ley y tiempos electorales)… Marcelo, en muy personal opinión, creo que efectivamente es el aspirante más preparado de los seis que están en la contienda interna, pero no lo ayudaron muchas circunstancias: como el hecho de que está creciendo el papel de la mujer en la política y esto favorece por mucho a Claudia Sheinbaum… Otro detalle: parece que Marcelo confió demasiado en su popularidad y buen trabajo como titular de Relaciones Exteriores, pero no creó —o no tuvo tiempo de crear—una estructura real de operadores políticos clave. Al menos en Veracruz (cuarta entidad con la votación más grande) no se le vieron nunca buenos perfiles o conocidos por ser eficientes… Otro error quizás fue que no operó el apoyo de los gobernadores de la 4T, mismos que son algo así como los cardenales dentro de la Iglesia Cuatroteísta y tienen todo el power en sus entidades… En teoría, Marcelo podría haber tenido una buena oportunidad si negociaba con otras fuerzas políticas como Movimiento Ciudadano en Jalisco (tercera entidad con el padrón electoral más grande), o con votos de Nuevo León, del Edomex y hasta de la Ciudad de México, donde se recuerda que fue quizás el mejor jefe de Gobierno… Algo pasó, pero pareciera que Ebrard esperaba una señal divina y tropical para decirle: “serás el elegido”, pero esta nunca le llegó…