El presidente es un hombre roto por dentro y por eso es cruel: Francisco Martín

octubre 28, 2021

Redacción/Xalapa.- El novelista Francisco Martín Moreno, platicó para En Contacto sobre su nuevo libro “México roto” que hace referencia al sexenio de AMLO.

“El presidente de la república es un hombre que está roto por dentro, está destruido por dentro, y un hombre roto solo puede destruir todo lo que le rodea… hemos tenido presidentes corruptos, tiránicos, mesiánicos, asesinos y frívolos, pero nunca habíamos tenido un presidente cruel… y esto es lo primero que me llama la atención del presidente Obrador… no le duele los miles de niños muertos, no le duele la falta de agua, no le duelen los 600 mil muertos por covid ni las 12 mujeres asesinadas al día”, lamentó el escritor.