El presidente no puede ser rehén de nadie: AMLO

agosto 27, 2021

Redacción/El Demócrata. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió un mensaje desde la camioneta en la que lo retuvieron maestros de la CNTE para evitar que realizara su conferencia de prensa mañanera en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por lo que- destacó- que “el presidente no puede ser rehén de nadie”.

De acuerdo con el presidente, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación le impidieron la entrada a la VII Región Militar en Tuxtla Gutiérrez para que “los atendiéramos de inmediato”, sin embargo, “esto no lo puedo permitir”

“Un grupo de maestros de Chiapas nos impidieron la entrada bajo la condición que teníamos que atenderlos de inmediato, esto no lo puedo permitir porque no puede el presidente de México ser rehén de nadie, hemos atendido a maestros de México y lo seguiremos atendiendo”, afirmó el mandatario.

Calificó la situación como “algo especial” pero reiteró la necesidad de realizar la conferencia mañanera, en la cual, pese a su ausencia, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón informó sobre los avances de su gobierno en la entidad, así como el secretario de la defensa.

“Yo estaba apunto de llegar al cuartel general de Tuxtla para participar en la reunión de seguridad y luego informar al pueblo de México en la conferencia”, reiteró el mandatario.

López Obrador recordó que ha hablado con la CNTE en ocho o 10 ocasiones, sin embargo, aceptó que en Chiapas y Michoacán “hay intereses creados en las dirigencias que no tienen que ver con la base del magisterio”, por ello no puede someterse a ningún “grupo de interés creado”.

“Por eso decidí permanecer aquí, no voy a entrar a la fuerza, no son muchos, podría yo entrar pero decidí no hacerlo y es como una protesta de mi parte, para que estos grupos no abusen, respeten, porque esto es indebido… Nosotros no somos iguales a gobiernos corruptos, nosotros ayudamos a cancelar la mal llamada reforma educativa, se ha respetado al magisterio, no es igual hemos avanzado y como nunca se apoyan a estudiantes”, aseveró AMLO.

Destacó que continuaría “el tiempo que sea necesario” en la camioneta, por lo que pidió a la gente que no se impaciente o preocupe, pues “estoy acostumbrado a este tipo de asuntos y por la dignidad de la investidura no acepto chantajes de nadie, estamos ofreciendo dialogo que los atienda la secretaria de educación pero quieren que yo mismo les resuelva aquí”.

Minutos después de las 8:00 de la mañana, la camioneta en la que viaja el presidente López Obrador logó salir del bloqueo y pudo ingresar a la instalación militar, informó al noticiero de Ciro Gómez Leyva “Por la mañana”, transmitido en Radio Fórmula, el periodista Samuel Revueltas.