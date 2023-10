El privilegiado de Palacio

octubre 19, 2023

…Y los calcetines de Toño Pérez Garibay

MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN

Hágase justicia en los bueyes de mi compadre, reza la máxima popular. Y desde Palacio se dicta quién es quién y a quién le toca.

Pero la rebelión de casi 60 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación es, apenas, la muestra de que el pueblo se cansa de tanto abuso de poder y, por supuesto, de tanta pinche transa.

¿Consolidar a la 4T?

Hoy, suena a amenaza no a la oferta de un México mejor.

Pero ahí tiene usted a la extensión palaciega en los mítines, los que le ha prohibido el Instituto Nacional Electoral a la excelsa oradora Claudia Sheinbaum, que anda con el mismo rollo y sostiene que la desaparición de fideicomisos no afecta a los trabajadores del PJF.

¡Ah!, pero el Santo Niño Fidencio de Macuspana se asume dueño de la verdad y esto se lo reprochan los trabajadores a quienes afecta directamente la desaparición de, por lo menos, seis de los 13 fideicomisos.

Dizque primero los pobres y la burda venganza, el cobro de la factura pendiente porque, el Duce no pierde ni empata e impunemente, en abuso del poder que detenta, denuesta a la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández.

¿Trabajadores del Poder Judicial de la Federación vilmente manipulados, como acusa el licenciado presidente, quien los insulta y descalifica?

¡Ajajá!

¿Y, a cuántas personas conoce usted que hayan salido de la pobreza y abandonado el status de miserable?

Sí, sí.

El licenciado presidente y sus heraldos maiceados –porque ni siquiera pintan para chayoteros y desconocen la raíz del adjetivo—dirán que ha quedado inscrito en la memoria patria que el gobierno de la 4T rescató de la pobreza a cinco millones de mexicanos.

¿Por cuánto tiempo? ¿Quién les asegura empleo permanente y servicios sociales? ¿Por qué inflar la membresía de adultos mayores y jóvenes beneficiados con el apoyo bimestral?

Y no hablamos de miles de pesos para el cochinito electoral.

¡Nooo! Hay una zona opaca del destino de esos millonarios recursos como los supuestamente recuperados por esa broma de mal gusto llamada Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

¡Ah! Por cierto: ¿usted formó parte de quienes aplaudieron la venta del avión presidencial? La tomada de pelo sexenal porque el dinero era de Banobras, aval en la compra del aparato que Su Alteza Serenísima se negó usar porque le salían ronchas, como aquel que bebe chínguere y cuando prueba coñac le da nausea. Bueno.

Mire usted, el no titulado Ignacio Mier Velazco, que cobra como pastor de la diputación federal de Morena, debe indicar cuál será el destino real, no politiquero –como califica su jefe—de los 20 mil millones de pesos derivados de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación que el oficialismo legislativo “desborró” en la sesión nocturna del martes 17, hace dos días.

Aunque, ahí tiene usted al licenciado presidente, defensor de sus corifeos, en la dizque aclaración que es la falaz referencia esgrimida por el privilegiado mexicano que presume ganar 143 mil pesos mensuales; en realidad, mantenerlo en su Palacio nos cuesta a los mexicanos más de un millón de pesos al mes.

Y, en ese ánimo de descalificar, el licenciado López Obrador declara:

“Claro, cualquier persona que no tiene información pues se puede creer lo que dicen en los medios de manipulación, ‘se están quitando sus sueldos, sus ingresos a los trabajadores’. No, a los trabajadores no se les toca, es a los de arriba. Es que esto es totalmente piramidal, los de abajo ganan lo justo, hasta poco, y de lo que se trata es de terminar con estos privilegios”.

¡Recontra, Kalimán!

¡Canijos reporteros! Mire usted que inventar movilizaciones de miles, miles, de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quienes, ofendidos por los insultos del licenciado López Obrador, y robados por el oficialismo legislativo que determinó desaparecer a 13 fideicomisos, en defensa de sus derechos a partir de este jueves y hasta el martes 24 de la semana entrante se declaran en PARO NACIONAL.

Aunque atenderán asuntos prioritarios. Magistrados y jueces acordaron sumarse al movimiento.

Pero, Morena y sus aliados del PT y del PVEM en el Senado difícilmente votarán en contra de la minuta que, desde ayer se encuentra en su cancha y debe ser votada la semana entrante.

¿Trabajadores manipulados?

A un reportero que, en el Senado expuso a Patricia Aguayo, secretaria de Tribunal Colegiado, la versión de que son manipulados, le respondió sin medias tintas:

“La gran mayoría de servidores públicos en el Poder Judicial de la Federación somos abogados, titulados, con cédula, con maestrías, con doctorados, ¿usted cree que nos van a manipular? ¡Por favor!, ¡por favor!, no nos ofenda. Razonamos, somos gente pensante en el Poder Judicial”.

¿Algo más? Breve, concisa y precisa la abogada Paty.

¡Ah!, pero desde el púlpito de la mañanera Su Alteza Serenísima insiste, se asume dueño de la verdad y acusa:

“Bueno. Primero, decir que es lamentable que estas cosas se estén expresando, manifestando, que se den estas protestas, porque es injusto, es defender privilegios, es pecado social. ¡Cómo se va a defender a quienes viven colmados de atenciones, de privilegios!”

¡Pecado social! ¡Sopas, perico! Lo dicho, es el Privilegiado e Iluminado.

Él, sólo él, dicta los tiempos del país, divide a la sociedad, ¡cómo defender a los que más tienen!, invoca y el llamado pueblo bueno, quienes creen a pie juntillas que es el salvador de la Patria, le aplauden rabiosamente y se rasgan las vestimentas, echándose ceniza en la cabeza juran lealtad al Duce, su Duce.

Y ni qué decir de los diputados y diputadas de Morena y del PT y del PVEM que sin rubor defienden lo indefendible desde tribuna. Saben, unos, que están errados, otros de plano se confiesan recalcitrantes defensores de la 4T, aunque no tienen idea de lo que, por consigna, votaron.

¡Cuidado!, como dijo la abogada Aguayo: “Razonamos, somos gente pensante en el Poder Judicial”. ¡Recórcholis, Drakko! Digo.

Y LOS CALCETINES DEL DIPUTADO TOÑO PÉREZ GARIBAY. Mire usted. El diputado federal morenista cambió en unos días. Entró en razón; él sabe los motivos. Y prometió regalarme un par de calcetines de la marca que usa.

Disculpe usted la primera persona.

Le critiqué el desplante de soberbia cuando amenazó con salirse de Morena y abandonar la política para cuidar a sus nietos, si se le excluía de la pléyade morenista aspirante a la candidatura al gobierno de Jalisco.

–Sí, lo sé, lo sé, admitió y me estrechó la mano.

Pero, diría mi maestro Arturo Rafael, ¿quién soy yo para no creer a Toño que ha cambiado? ¿Por qué no?

Y es que, rumbo a la definición de quién será candidato de Morena y socios al gobierno de Jalisco, el diputado federal morenista sostiene: “es una gran oportunidad, tenemos que apoyar sea quien sea, la compañera o compañero, rumbo a la gubernatura del estado; estoy seguro que nos va a ir muy bien.

–¿Te disciplinas?, le requiero

–Totalmente, totalmente, enfatiza

–Lo más importante para Antonio Pérez Garibay –continúa–es que Claudia Sheinbaum sea la próxima presidenta de México, por encima de proyectos personales.

(…) Antonio Pérez Garibay –subraya–no está en busca de cargos, está en busca de encargos; yo estoy aquí por Andrés Manuel López Obrador, creo en él, voy a terminar mi mandato con él, y si me toca caminar con la próxima presidenta de México para mí sería un orgullo, pero si no, también mucho…, …tengo muchas otras cosas más que hacer en mi vida–puntualiza.

¿Y los calcetines? ¡No usa!, anda a pata pelona pero con zapatos fifí. Conste.

