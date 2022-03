El problema no es la deuda duartista sino el mal manejo de ésta

marzo 25, 2022

Yhadira Paredes/El Demócrata. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, ante la respuesta de Javier Duarte en su cuenta de Twitter sobre la deuda, donde responsabiliza al Congreso del Estado de haberla aprobado, señaló que se trata de una estrategia de su defensa echar la bolita a la Legislatura.

Sin embargo, aseveró que el tema no es la deuda en sí, sino el mal manejo de la deuda que causó daño patrimonial, por lo que se tiene en curso demandas y denuncias.

“Lo que yo planteé y solicite es que se investigara la probable colusión de algunos exfuncionarios de haber aceptado algunas demandas de particulares, sobre pagos que se les debían sin haber cubierto todos los requisitos. Es decir, vino un particular y dijo, el estado me debe 20 millones y el funcionario en lugar pedir que le compruebe, se lo acepte”.

Insistió que más allá de defender en los tribunales, se dejaron perder el juicio y la Suprema Corte sentencia el pago a la administración estatal, a pesar de que nunca se solicitó al demandante el servicio prestado.

El Gobernador aclaró que las denuncias contra los exfuncionarios duartistas y yunistas no es por la deuda, si no por no haber defendido las finanzas del estado y “dejarse perder”, pues ya se están sentenciados.

“Estamos recibiendo de la Suprema Corte, sentencias que nos obligan a pagar deudas con particulares y con entes de gobierno federal y municipal y lo que nosotros pensamos es que hubo un arreglo entre funcionarios que manejaban la judicialización de cada caso, porque no asistieron en tiempo y forma a las audiencias”, finalizó.