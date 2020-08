El Rey del Pop cumpliría 62 años este sábado

agosto 29, 2020

CDMX/AlMomento.Mx. Este 29 de agosto, una de las estrellas más polémicas, cuyo legado prevalece, Michael Jackson, estaría cumpliendo 62 años.

Michael Joseph Jackson nació el 29 de agosto de 1958 en Gary, una ciudad industrial a orillas del lago Michigan, en el estado de Indiana, Estados Unidos.

Bajo el apoyo de su padre, su carrera musical comenzó a la edad de 5 años con la creación de ‘Los Jackson 5’, junto a sus hermanos. Joseph, padre de los Jackson, creía que sus hijos tenían talento y los moldeó en un grupo musical a principios de la década de 1960.

A pesar del gran éxito del grupo, surgieron problemas entre la familia. Las tensiones aumentaron entre Gordy y Joseph Jackson sobre la gestión de las carreras de sus hijos, y los Jackson querían un control más creativo sobre su material. El grupo se separó oficialmente en 1973.

El debut de Michael como solista fue en 1972, cuando interesado por el soul, grabó Got to be there. Tenía ya 13 años y ese primer disco fue un éxito.

El quinto álbum en solitario de Jackson, Off the Wall (1979), estableció a Michael como intérprete en solitario. El álbum ayudó a Jackson a pasar del bubblegum pop de su juventud a los sonidos más complejos que crearía como adulto.

Off the Wall fue el primer álbum en solitario que generó cuatro éxitos en los 10 mejores en Estados Unidos: “Off the Wall”, “She’s Out of My Life” y los sencillos “Don’t Stop ‘Til You Get Enough” y “Rock with You”.

Un éxito aún mayor vino con el sexto álbum de Jackson, Thriller, lanzado a finales de 1982. El álbum le valió a Jackson siete Grammys, fue el álbum más vendido en todo el mundo en 1983 y se convirtió en el álbum más vendido de todos los tiempos en los Estados Unidos con un estimado de 65 millones de copias.

Antes de editar su siguiente álbum, participó en un par de proyectos: grabó con Paul McCartney el tema Say, say, say, y compuso We are the world, una canción destinada para recaudar fondos con fines benéficos para los niños de África.

Otro de sus grandes éxitos fue Bad, a principios de 1987, material del que se desprendió el tema Leave me alone y consiguió un Grammy.

Más tarde, entre interminables giras mundiales y campañas publicitarias millonarias le siguió el disco Dangerous (1991), History-past, Present and future- (1995), Blood on the dance floor (1997) e Invincible (2001), aunque estos últimos no llegaron al número de piezas vendidas de Thriller.

En 1993 su imagen sufrió un duro golpe, al ser acusado de abuso infantil por parte de un conocido, menor de edad, lo que Jackson negó de manera rotunda, y el asunto se resolvió fuera de la Corte.

En 2003, Jackson volvió a protagonizar un escandaloso episodio, cuando la policía de Santa Bárbara emitió una orden de busca y captura contra el cantante por un presunto delito de abusos sexuales a menores.

Sin embargo, su calvario no terminó ahí, pues en la primavera de 2004 volvió a ser acusado de manera formal de abuso de menores, por lo que tuvo que volver de nuevo a los tribunales.

Fue sometido a un juicio en el que se le acusó de haber sostenido relaciones sexuales con un niño de 14 años y otros supuestos delitos de los que fue declarado inocente el 13 de junio de 2005.

Un mes después de ser absuelto de las acusaciones de pederastia, el cantante Michael Jackson es objeto de una nueva demanda, esta vez de carácter civil, en la que un grupo financiero le acusa de no pagar por sus servicios.

F. Marc Schaffel, exproductor y socio comercial de Jackson, demandó al cantante, bajo el argumento de que la estrella del pop no le pagó más de tres millones de dólares en préstamos y costos de producción.

Como conmemoración de su cumpleaños número 50, se lanzó el álbum recopilatorio King of Pop, en algunas partes del mundo.

El 5 de marzo de 2009, en un auditorio en Londres, ante 20 mil espectadores, Michael Jackson anunció su regreso a los escenarios con la gira This Is It. Inicialmente, contaría con 10 conciertos a celebrarse en dicha ciudad.

En la mañana del 25 de junio de 2009, el artista sufrió un paro cardiorrespiratorio en su mansión alquilada de Holmby Hills.

Los miembros del servicio llamaron al teléfono de emergencia 911 para solicitar auxilio a las 12:21 horas. Lo trasladaron al hospital pero a pesar de los esfuerzos de los médicos, fue declarado muerto a las 14:26 horas.

Después de su muerte, se convirtió en el artista que más vendió en 2009 en Estados Unidos, donde se vendieron más de 8.2 millones de álbumes, mientras que en el resto del mundo se vendieron más de 35 millones de álbumes en los 12 meses posteriores a su muerte.